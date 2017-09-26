«Киевстар» и «Киевтранспарксервис» запустят в Киеве оплату стоимости парковки через SMS

Оператор сотовой связи «Киевстар» и муниципальная компания «Киевтранспарксервис» подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируют внедрить возможность оплаты парковки в Киеве при помощи SMS.

Благодаря новой услуге владельцы автотранспорта, которые одновременно являются абонентами «Киевстар», смогут оперативно платить за парковку. Чтобы воспользоваться услугой, абоненту достаточно будет отправить SMS-запрос со своего мобильного устройства на выделенный номер. Плата за парковку снимется с мобильного счета абонента. Отмечается, что воспользоваться услугой смогут не только владельцы смартфонов, но и обладатели любых моделей телефонов. Для работы сервиса не потребуется загружать какие-либо приложения, проходить авторизацию и тому подобное.

«СМС-парковка уже давно действует в европейских странах. В частности, в странах Скандинавии почти 80% расчетов за этот сервис осуществляется с помощью СМС. Мы рады, что Украина быстро перенимает лучший мировой опыт, и абоненты «Киевстар» смогут воспользоваться этой возможностью», — заявила начальник отдела по развитию услуг мобильной коммерции «Киевстар» Леся Запорожец.

Услуга станет доступна абонентам «Киевстар» в ближайшее время. После запуска проекта в столице эта возможность будет предложена в других крупных городах Украины.