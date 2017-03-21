«Киевстар» и Uber объявили о совместном проекте, благодаря которому абоненты оператора во Львове смогут заказать такси со скидкой

Украинский телеком-оператор Киевстар запустил совместный проект с международным сервисом заказа такси Uber. По случаю запуска сервиса Uber во Львове, все абоненты Киевстар получают акционное предложение — 2 поездки по цене одной — которым можно будет воспользоваться до 1 мая 2017 года.

Для того, чтобы получить две поездки по цене одной, нужно активировать код «KYIVSTAR» в приложении сервиса заказа такси Uber.

«Киевстар как национальный телеком-оператор предлагает своим абонентам лучший сервис и услуги, которые сейчас востребованы на украинском рынке, и задает тон качественных изменений в телеком индустрии. Наше сотрудничество с Uber — это еще один шаг на пути к внедрению инновационных решений, которые призваны облегчить и упростить жизнь», — рассказал Павел Даниман, и.о. Директора по марткетингу компании «Киевстар».

Представители Киевстара отметили, что с помощью приложения Uber и 3G-связи от Киевстар абоненты оператора смогут отслеживать на телефоне в онлайн-режиме, где именно находится водитель и сколько времени ему нужно, чтобы приехать к клиенту на локацию. Также было упомянуто, что украинский телеком-оператор «Киевстар» и международный сервис заказа автомобилей Uber планируют и в дальнейшем расширять сотрудничество в Украине, для того чтобы удовлетворять качественными услугами клиентов обеих компаний.

«Мы начали работать в Украине менее года назад и уже завоевали доверие сотен тысяч пользователей в Киеве, Одессе и Львове. Мы постоянно совершенствуем наш сервис и настроены на развитие эффективных партнерских проектов, таких как, например, наше сотрудничество с Киевстар, с тем, чтобы подарить свободу передвижения всем жителям украинских мегаполисов», отметила Екатерина Романовская, руководитель отдела маркетинга Uber в СНГ.

Напомним, что компания Uber официально запустила сервис вызова такси во Львове 23 февраля 2017 года. На данный момент в городе доступен бюджетный сервис uberX, цены на поездки с которым начинаются от 14 грн, в дальнейшем не исключен запуск других сервисов компании.

Источник: Киевстар