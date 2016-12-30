Киевстар открыл в ПриватБанке корпоративный депозит на 10 млн грн

В последний рабочий день перед Новым годом интересная новость пришла к нам сразу от двух компаний, которые достаточно часто появляются на страницах нашего издания. Итак, украинский оператор мобильной связи “Киевстар” открыл корпоративный депозит в теперь уже государственном ПриватБанке на сумму 10 млн грн.

От масштаба сделки дух не захватывает (только за 3 квартал 2016 года выручка Киевстара составила 3,9 млрд грн), однако вполне возможно, что первоначальная сумма вклада будет пополняться.

В любом случае обе компании считают, что это весьма хорошая новость. В частности, первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Сергеев отметил, что раз уж такая крупная компания не боится размещать свои деньги в банке, то ее примеру следует последовать и всем остальным.

“Расширение банковского сотрудничества с нашим стратегическим партнером компанией Киевстар является отличным сигналом для всего крупного бизнеса, как государственных так и частных компаний, использовать современные и надежные инструменты ПриватБанка, — сказал Олег Сергеев.

Не менее тепло на сделку отреагировал и президент компании «Киевстар»:

“ПриватБанк наш большой и системный партнер, мы всегда тесно сотрудничали с Приватбанком, а в новых реалиях, когда банк стал государственным, планируем еще более тесно работать вместе”. — отметил Петр Чернышов.

Еще одной причиной размещения в ПриватБанке корпоративного депозита Киевстара, о которой компании не упомянули, может стать недавнее заявление банка о том, что с нового года он начнет снижать процентные ставки по депозитам. В частности, с 1 января 2017 года ставки по вновь заключаемым депозитным вкладам в иностранной валюте (доллары США и евро) в ПриватБанке будут снижены в среднем на 1-2% годовых. Ставки по гривневым вкладам ПриватБанка будут снижены с начала февраля 2017 года.

Для справки отметим, что сегодня ПриватБанк обслуживает счета более чем 115 тысяч юридических лиц и 240 тысяч частных предпринимателей Украины.

Источник: ПриватБанк