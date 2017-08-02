«Киевстар» подключил к 3G-сети ряд городов и поселков на Донбассе, включая Бахмут, Константиновку и Старобельск

Оператор мобильной связи «Киевстар» подключил к 3G-связи новые города в Донецкой и Луганской области – Бахмут (Артемовск), Мирноград (Димитров), Доброполье, Константиновка, Старобельск. Жители подключенных к новым сетям городов, которые являются абонентами предоплаченной связи «Киевстар», получат нетарифицируемые 3000 МБ в сети 3G. Воспользоваться подарком абоненты смогут в течение 30 дней. Еще в ряде населенных пунктов (Кременная, Часов Яр) проходят технические испытания 3G.

Напомним, что Киевстар первым среди операторов мобильной связи Украины начал предоставлять услуги 3G на территории АТО. Так, на сегодня услуги 3G от данного оператора доступны уже в 94 населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях, и развитие сети продолжается. Чтобы обеспечить в городах и поселках доступ к наиболее новым технологиям, Киевстар устанавливает новейшее оборудование для сетей связи 3G и 4G.

Оператор отметил, что в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, где есть 3G связь Киевстар, в 4 раза выросло потребление мобильного интернета. Так, в июле 2017 года абоненты Киевстар в городах и поселках на территории АТО использовали более 155 ТБ трафика, тогда как в прошлом году потребление трафика в этом регионе составляло только 37 ТБ. Города-лидеры по объемам потребления скоростного мобильного интернета — Мариуполь, Волноваха, Славянск, Краматорск, Северодонецк.

Напомним, что на сегодняшний день мобильный 3G-интернет от «Киевстар» доступен почти в 9000 населенных пунктов, где проживает 72% жителей Украины.

Источник: Киевстар