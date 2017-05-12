«Киевстар» похвастался ростом доходов в 1-м квартале 2017 года и рассказал об инвестициях в развитие 3G

Оператор сотовой связи «Киевстар» поделился информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в первом квартале 2017 года.

Общий доход в первом квартале 2017 увеличился на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,9 млрд грн, что связано с популярностью коммерческих предложений компании, а также ростом числа пользователей мобильного интернета и увеличением на 70% доходов от услуг мобильной передачи данных. По сравнению с первым кварталом 2016 показатель среднего потребления мобильного интернета вырос в три раза.

В первом квартале 2017 количество клиентов мобильной связи «Киевстар» выросло до 26 млн – на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным в результате снижения оттока и увеличения количества новых подключений вследствие внедрения новых предложений для сегмента массового рынка. Показатель ARPU вырос на 7,9% до 45 грн.

Доходы от услуг фиксированной связи увеличились до 295 млн грн, что на 14% больше, чем в первом квартале 2016. Рост в этом сегменте обусловлен популярностью услуги «Домашний Интернет». Так, количество домохозяйств, использующих этот сервис, увеличилось до 818 тысяч, при этом показатель ARPU (средний доход в расчёте на абонента) клиентов вырос на 14%, до 69 грн.

Финансовые и операционные показатели (млн грн) 1 кв.2017 1 кв. 2016 1 кв. 2017/2016 Общий доход 3,871 3,468 11,6% Доход от услуг мобильной связи 3,560 3,199 11,3% Доход от услуг фиксированной связи 295 259 14,0% EBITDA 2,073 1,822 13,8% EBITDA margin 53,6% 52,5% 1 п.п. Капитальные затраты (не включая плату за лицензию) 737 249 196,3% Мобильная связь Общий доход 3,576 3,209 11,4% в том числе выручка мобильного интернета 845 496 70,4% Абоненты (млн) 26,0 25,3 2,7% в том числе абоненты мобильного интернета* 11,3 10,3 9,4% ARPU (грн) 45 42 7,9% MOU (мин.) 574 572 0,2% MBOU (Мб дата-трафик) 699 229 205,8% Фиксированная связь Общий доход 295 259 14,0% Общий доход услуг ШПД 170 148 15,5% Абоненты ШПД (тыс.) 0,8 0,8 0,4% ARPU ШПД (грн) 69 61 13,9%

Капитальные инвестиции Киевстар в первом квартале 2017 составили 737 млн грн и, в основном, были направлены на модернизацию инфраструктуры и активное строительство сети 3G. Так, в первом квартале 2017 года доступ к услугам 3G «Киевстар» стал возможен для 64% населения Украины, тогда как в аналогичном квартале прошлого года этот показатель составлял 40%. На сегодня территория сети 3G Киевстар охватывет свыше 7 500 населенных пунктов.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) в первом квартале 2017 года увеличился на 14%, до 2,1 млрд грн, а маржа EBITDА составила 53,6%. В первом квартале 2017 года компания «Киевстар» перечислила в бюджеты разных уровней свыше 1 млрд грн налогов и отчислений.