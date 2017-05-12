«Киевстар» похвастался ростом доходов в 1-м квартале 2017 года и рассказал об инвестициях в развитие 3G
Оператор сотовой связи «Киевстар» поделился информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в первом квартале 2017 года.
Общий доход в первом квартале 2017 увеличился на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,9 млрд грн, что связано с популярностью коммерческих предложений компании, а также ростом числа пользователей мобильного интернета и увеличением на 70% доходов от услуг мобильной передачи данных. По сравнению с первым кварталом 2016 показатель среднего потребления мобильного интернета вырос в три раза.
В первом квартале 2017 количество клиентов мобильной связи «Киевстар» выросло до 26 млн – на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным в результате снижения оттока и увеличения количества новых подключений вследствие внедрения новых предложений для сегмента массового рынка. Показатель ARPU вырос на 7,9% до 45 грн.
Доходы от услуг фиксированной связи увеличились до 295 млн грн, что на 14% больше, чем в первом квартале 2016. Рост в этом сегменте обусловлен популярностью услуги «Домашний Интернет». Так, количество домохозяйств, использующих этот сервис, увеличилось до 818 тысяч, при этом показатель ARPU (средний доход в расчёте на абонента) клиентов вырос на 14%, до 69 грн.
|Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|1 кв.2017
|1 кв. 2016
|1 кв. 2017/2016
|Общий доход
|3,871
|3,468
|11,6%
|Доход от услуг мобильной связи
|3,560
|3,199
|11,3%
|Доход от услуг фиксированной связи
|295
|259
|14,0%
|EBITDA
|2,073
|1,822
|13,8%
|EBITDA margin
|53,6%
|52,5%
|1 п.п.
|Капитальные затраты (не включая плату за лицензию)
|737
|249
|196,3%
|Мобильная связь
|Общий доход
|3,576
|3,209
|11,4%
|в том числе выручка мобильного интернета
|845
|496
|70,4%
|Абоненты (млн)
|26,0
|25,3
|2,7%
|в том числе абоненты мобильного интернета*
|11,3
|10,3
|9,4%
|ARPU (грн)
|45
|42
|7,9%
|MOU (мин.)
|574
|572
|0,2%
|MBOU (Мб дата-трафик)
|699
|229
|205,8%
|Фиксированная связь
|Общий доход
|295
|259
|14,0%
|Общий доход услуг ШПД
|170
|148
|15,5%
|Абоненты ШПД (тыс.)
|0,8
|0,8
|0,4%
|ARPU ШПД (грн)
|69
|61
|13,9%
Капитальные инвестиции Киевстар в первом квартале 2017 составили 737 млн грн и, в основном, были направлены на модернизацию инфраструктуры и активное строительство сети 3G. Так, в первом квартале 2017 года доступ к услугам 3G «Киевстар» стал возможен для 64% населения Украины, тогда как в аналогичном квартале прошлого года этот показатель составлял 40%. На сегодня территория сети 3G Киевстар охватывет свыше 7 500 населенных пунктов.
Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) в первом квартале 2017 года увеличился на 14%, до 2,1 млрд грн, а маржа EBITDА составила 53,6%. В первом квартале 2017 года компания «Киевстар» перечислила в бюджеты разных уровней свыше 1 млрд грн налогов и отчислений.