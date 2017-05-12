«Киевстар» похвастался ростом доходов в 1-м квартале 2017 года и рассказал об инвестициях в развитие 3G

«Киевстар» похвастался ростом доходов в 1-м квартале 2017 года и рассказал об инвестициях в развитие 3G

Оператор сотовой связи «Киевстар» поделился информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в первом квартале 2017 года.

Общий доход в первом квартале 2017 увеличился на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,9 млрд грн, что связано с популярностью коммерческих предложений компании, а также ростом числа пользователей мобильного интернета и увеличением на 70% доходов от услуг мобильной передачи данных. По сравнению с первым кварталом 2016 показатель среднего потребления мобильного интернета вырос в три раза.

В первом квартале 2017 количество клиентов мобильной связи «Киевстар» выросло до 26 млн – на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным в результате снижения оттока и увеличения количества новых подключений вследствие внедрения новых предложений для сегмента массового рынка.  Показатель ARPU вырос на 7,9% до 45 грн.

Доходы от услуг фиксированной связи увеличились до 295 млн грн, что на 14% больше, чем в первом квартале 2016. Рост в этом сегменте обусловлен популярностью услуги «Домашний Интернет». Так, количество домохозяйств, использующих этот сервис, увеличилось до 818 тысяч, при этом показатель ARPU (средний доход в расчёте на абонента) клиентов вырос на 14%, до 69 грн.

Финансовые и операционные показатели (млн грн) 1 кв.2017 1 кв. 2016  1 кв. 2017/2016
Общий доход3,8713,46811,6%
Доход от услуг мобильной связи3,5603,19911,3%
Доход от услуг фиксированной связи29525914,0%
EBITDA2,0731,82213,8%
EBITDA margin53,6%52,5%1 п.п.
Капитальные затраты (не включая плату за лицензию)737249196,3%
Мобильная связь
Общий доход3,5763,20911,4%
в том числе выручка мобильного интернета84549670,4%
Абоненты (млн)26,025,32,7%
в том числе абоненты мобильного интернета*11,310,39,4%
ARPU (грн)45427,9%
MOU (мин.)5745720,2%
MBOU (Мб дата-трафик)699229205,8%
Фиксированная связь
Общий доход29525914,0%
Общий доход услуг ШПД17014815,5%
Абоненты ШПД (тыс.)0,80,80,4%
ARPU ШПД (грн)696113,9%

Капитальные инвестиции Киевстар в первом квартале 2017 составили 737 млн грн и, в основном, были направлены на модернизацию инфраструктуры и активное строительство сети 3G. Так, в первом квартале 2017 года доступ к услугам 3G «Киевстар» стал возможен для 64% населения Украины, тогда как в аналогичном квартале прошлого года этот показатель составлял 40%. На сегодня территория сети 3G Киевстар охватывет свыше 7 500 населенных пунктов.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) в первом квартале 2017 года увеличился на 14%, до 2,1 млрд грн, а маржа EBITDА составила 53,6%. В первом квартале 2017 года компания «Киевстар» перечислила в бюджеты разных уровней свыше 1 млрд грн налогов и отчислений.

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