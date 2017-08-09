«Киевстар» предлагает безлимитный нетарифицированный интернет для приложения Prometheus

Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил о предоставлении нетарифицированного доступа к приложению Prometheus для своих абонентов. Данная инициатива является частью проекта «Знание без границ».

«Знание без границ» — это социальный проект «Киевстар», цель которого — сделать знание доступным для каждого человека. Проект уже объединяет приложение Wikipedia, цифровые библиотеки MyBook и Smart Kyivstar, которыми ежемесячно пользуются в среднем 3,5 млн абонентов мобильного оператора. Для них доступ к этим ресурсам через официальные мобильные приложения не тарифицируется.

Напомним, Prometheus – это платформе открытых онлайн-курсов, которая предлагает бесплатную подборку образовательных программ. Сейчас Prometheus предлагает своим пользователям около 3,5 тыс. видеолекций известных украинских и международных университетов и компаний: КНУ им. Тараса Шевченко, Киево-Могилянской академии, КПИ, аудиторско-консалтинговой компании EY, Microsoft Украина. Есть курсы Гарвардского университета, Стэнфорда и университета Квинсленда, дублированные на украинском языке.

«Сейчас на платформе зарегистрировано уже 400 000 слушателей, которым мы предлагаем 70 курсов от ведущих украинских университетов и компаний. Сотрудничество с «Киевстар» станет важным шагом для достижения нашей главной цели — предоставить бесплатный доступ к лучшему образованию каждому украинцу», — рассказал соучредитель проекта Иван Примаченко.

Официальное приложение Prometheus доступно для мобильных устройств на платформах Android и iOS.