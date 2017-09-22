«Киевстар» предложил своим абонентам комплексную защиту мобильного телефона Mobi Guard в рамках услуг «Мобильная безопасность» и «Защита мобильного»

Оператор мобильной связи «Киевстар» предлагает своим абонентам комплексную защиту мобильного телефона Mobi Guard, которая позволяет обезопасить устройства в случае потери или повреждения, увеличивает вероятность их возвращения владельцу или компенсирует понесенные убытки. Сервис Mobi Guard объединяет две услуги, выбор которых зависит от потребностей конкретного абонента — «Мобильная безопасность» доступна для всех абонентов «Киевстар», а «Защита мобильного» – для абонентов предоплаченной связи.

Услуга «Мобильная безопасность» дает возможность усилиями мобильного оператора вернуть потерянное мобильное устройство владельцу. Для этого необходимо осуществить бесплатный звонок на номер 6911 и сообщить о потере, оператор сразу заблокирует доступ к устройству, что позволит обезопасить персональные данные. В случае возврата курьер компании бесплатно доставит его владельцу.

Если мобильное устройство не удалось вернуть в течение 2 недель – абонент получит денежную компенсацию в размере до 2500 грн. Для подключения доступны два пакета: «Защита» стоимостью 7 грн в неделю и «Защита+» стоимостью 10,50 грн в неделю. При единовременной оплате за год абонент получает скидку в размере 40%, что составляет 219 грн и 329 грн.

С услугой «Защита мобильного» абоненты смогут получить денежную компенсацию убытков при потере, похищении или повреждении мобильного телефона или других мобильных устройств, подключив один из двух пакетов.

За 3,60 грн в неделю с пакетом «Потеря» абоненты смогут получить до 2000 грн компенсации в случае потери или кражи мобильного устройства. Оплачивая 12,95 грн за неделю с пакетом «Потеря + Повреждение» абоненты получат до 3500 грн возмещения не только в случае потери или кражи, но и при повреждении мобильного устройства.

Возместить средства за ремонт при повреждениях можно несколько раз в течение года без доплат. Независимо от выбранного пакета услуги «Защита мобильного», абонентам возмещается стоимость восстановления SIM-карты утраченного телефона и расходы на оплату звонков, совершенных с мобильного после его кражи.

Подключение услуги происходит в фирменных магазинах Киевстар, на сайте мобильного оператора или с помощью отправки бесплатного СМС с номером «1» на номер 5888 для пакета «Потеря» или на номер 6888 для пакета «Потеря + Повреждение». Оформление страхового возмещения ущерба также осуществляется дистанционно — через личный интернет-кабинет абонента без необходимости посещать центр обслуживания или страховую компанию.

Источник: Mobi Guard