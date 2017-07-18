«Киевстар» профинансирует 22 украинских образовательных проекта на сумму 1,5 млн грн в рамках инициативы Make Your Mark

Более 100 учителей из разных регионов Украины разработали концепции образовательных проектов для участия в конкурсной программе от Киевстар. В итоге самые интересные и перспективные разработки в сфере точных наук будут профинансированы компанией и реализованы в рамках международной инициативы Make Your Mark.

Напомним, что в апреле 2017 года президент Киевстар Петр Чернышов пригласил талантливых украинских учителей принять участие в конкурсной программе, результатом которой является выделение грантов для реализации образовательных идей в сфере точных наук. Киевстар озвучил готовность поддержать уникальные проекты, не предусмотренные школьной программой и не финансируемые государством.

Сбор заявок длился месяц. За это время организаторы конкурса получили более 100 анкет от педагогов из 45 населенных пунктов 19 областей Украины. Наибольшее количество проектов поступило из Киева, Винницы, Днепра, Запорожья, Львова и Одессы. Среди них — предложения по оборудованию интерактивных кабинетов для уроков точных наук, созданию новых образовательных площадок, онлайн-курсов, развитию робототехники и др. (полный список победителей доступен по следующей ссылке)

Жюри Киевстар, состоявшее из экспертов компании, среди большого количества заявок отобрало в 7 раз больше проектов, чем планировалось: в финал вышли 22 разработки из 9 областей Украины. Чтобы поддержать широкий спектр инициатив, Киевстар увеличил фонд финансирования программы с 800 тыс. до 1,5 млн грн.

«Я, как бывший учитель, не мог отказать преподавателям со всей Украины, которые стремятся изменить подход к обучению детей. Мы выбрали проекты из разных населенных пунктов, ведь сейчас можно делать реально интересные вещи не только в крупных городах, а везде, где есть интернет и вдохновение», — комментирует президент Киевстар Петр Чернышов.

К примеру, одним из проектов, который поддержит Киевстар, станет «Экспериментальная площадка АУИ» (активный, умный исследователь), авторы которого — педагоги школы № 6 в г. Дружковке (Донецкая область), которая находится в зоне АТО. Цель проекта — развитие технико-творческих способностей школьников и популяризация науки как профессии. Специальная методология занятий позволит талантливым ученикам овладеть новыми навыками при работе с компьютерными программами для подготовки разных проектов, таких как создание 3D-модели школы будущего или создание интерактивных учебных программ. Программа также предусматривает подготовку учащихся старших классов к участию в международных конкурсах научно-технического творчества школьников.

Источник: Киевстар