Киевстар снизил стоимость звонков на городские номера в обновленной тарифной линейке «Комфорт»

Оператор мобильной связи Киевстар объявил, что начиная с 4 мая 2017 года его абоненты в отдельных тарифах смогут звонить на номера фиксированной связи по более выгодным тарифам. В частности, начиная с этой даты, в тарифных планах «Комфорт», «Комфорт+» и «Ультра Комфорт» устанавливается новая цена минуты на номера городских телефонов: от 0,05 до 0,16 грн.

Ежедневно абонентам указанных тарифных планов будут предоставляться 30 минут для таких звонков. Кроме более доступной цены на звонки в фиксированные сети, в каждом тарифном плане обновленной линейки также увеличено количество мегабайтов интернета, стало больше минут и SMS на номера Киевстар.

В тарифном плане «Комфорт» звонки на городские номера в рамках ежедневного пакета минут стоят 16 копеек. Кроме того, клиентам ежедневно предоставляются 100 минут звонков и 20 SMS на номера Киевстар, а также 50 МБ дата-трафика.

В тарифе «Комфорт+» минута звонка в рамках ежедневного пакета обойдется абоненту в 11 копеек. Помимо этого, в тариф включены 200 минут звонков и 15 SMS на номера Киевстар и 50 МБ дата-трафика ежедневно.

В тарифе «Ультра Комфорт» стоимость звонков на городские номера составляет всего 5 копеек за минуту, также клиенты получают 200 минут звонков и 25 SMS на номера Киевстар и 50 МБ дата-трафика. Ежедневная абонентная плата в зависимости от выбранного тарифного плана – от 1,97 до 3,19 грн.

«Мы проанализировали, в каких объемах наши абоненты используют голосовой трафик, и предложили линейку оптимальных тарифов, которые учитывают потребности как в фиксированной, так и в мобильной связи. Кроме того, мы обеспечили клиентам альтернативные возможности: они могут подключать как тарифный план, так и дополнительные опции, позволяющие снизить стоимость звонков на городские телефоны», – отметил Павел Даниман, и.о. директора по маркетингу Киевстар.

Отметим, что с 4 мая текущего года архивные тарифные планы линейки «Комфорт» с обновленными условиями будут снова доступны для подключений. Для перехода на эти тарифы необходимо позвонить на номер 477*1 либо оформить заявку на сайте или в системе «Мой Киевстар».

Источник: Киевстар