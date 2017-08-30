Киевстар совместно с Национальной полицией Украины запустил проект «Поиск детей», призванный помочь в поиске пропавших детей

Ежегодно 30 августа во всем мире отмечают Международный день памяти людей, пропавших без вести. К этой дате приурочили подписание Меморандума между телеком-оператором Киевстар и Национальной полицией Украины, в рамках которого стороны запускают совместный социальный проект «Поиск детей».

Услуга, которая функционирует на базе SMS-сообщений, поможет правоохранительным органам Украины использовать возможности мобильной сети Киевстар для оперативного оповещения о пропавших детях. Сообщения будут поступать на номера мобильных телефонов абонентов, которые могли находиться рядом с местом исчезновения ребенка. Сообщение содержит информацию о ребенке, обстоятельствах его пропажи, ссылку на сайт с фотографией, а также контакты полиции, куда могут обращаться потенциальные свидетели, которые хотят помочь в поисках.

«Нужно понимать, в случае пропажи ребенка время всегда играет против нас, потому ключевым фактором в поисках является взаимодействие правоохранительных органов и общества. В США благодаря этому взаимодействию найти ребенка удается уже через несколько часов после получения сообщения о его исчезновении. Там функционирует система оповещения Amber Alert, когда общество, полиция и СМИ обмениваются оперативной информацией. Каждый, кто подключен к ней, получает сообщение с описанием ребенка и подозреваемого, поэтому может сразу отреагировать, связавшись с полицией. Чужих детей не бывает. Если у кого-то случилась беда, мы должны объединяться и помогать» — отметила Анастасия Деева, заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции.

Функция «Поиск детей» активируется у абонентов бесплатно по умолчанию. Проект запускается в пилотном режиме с 15 сентября в Киеве, а в дальнейшем будет распространен на все города Украины. С подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте kyivstar.ua/kidsearch.

Источник: Киевстар