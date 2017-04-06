Киевстар удвоил количество предоплаченного трафика в начальном тарифе «Онлайн» и предложил акционные мегабайты для всей тарифной линейки

Украинский оператор мобильной связи Киевстар объявил об улучшении условий действующей тарифной линейки «Онлайн», запущенной ровно год назад.

Теперь в тарифе «Онлайн» за ту же абонплату клиент получает вдвое больше интернета: 2000 МБ в месяц, а также ежемесячно бонусные 1000 МБ в течение 6 месяцев. В этом тарифе клиентам также предоставляется безлимитный трафик на социальные сети, безлимитные звонки в сети Киевстар и 60 минут звонков на другие сети.

Больше возможностей появилось и в тарифе «Онлайн+»: дополнительно к 4000 МБ трафика, которые предусмотрены условиями этого предложения, абоненты в течение полугода получают ежемесячный бонус 2000 МБ, которые начисляются сразу после снятия первой абонплаты. Кроме неограниченного доступа к социальным сетям, клиенты «Онлайн+» могут пользоваться безлимитным аудиостримингом, а также получают ежемесячно 100 минут на другие сети и неограниченные звонки на номера Киевстар.

Тариф «Онлайн Экстра» дополнили пакетами онлайн-трафика — вместо 6000 МБ абоненты будут получать 9000 МБ трафика. Бонусные 3000 МБ начисляются сразу после снятия первой абонплаты и предоставляются абонентам ежемесячно в течение полугода. Данный тариф учитывает потребности в различных способах использования мобильного интернета: просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, а также социальные сети без ограничений. Также клиентам предоставляется 300 минут звонков на другие мобильные сети, неограниченное общение в сети Киевстар и 500 SMS на все мобильные сети Украины.

Все тарифы имеют региональные вариации, которые учитывают потребности жителей разных областей Украины в общении с абонентами других сетей, и доступны абонентам предоплаченной связи. Воспользоваться улучшенными тарифными планами могут как новые, так и действующие клиенты Киевстар. Для этого достаточно переключиться на обновленные тарифы, позвонив на номер 477*1, либо оформить заявку на сайте или в личном кабинете.

Напомним, что за 2016 год абонентами в сети Киевстар было использовано свыше 51486 ТБ дата-трафика – вдвое больше, чем в 2015 году. Рост потребления мобильного интернета связан с высокой скоростью передачи данных (по сравнению с 2G), благодаря чему у клиентов изменились предпочтения в потреблении услуг интернета, например, в структуре трафика пользователей 3G-интернета основную долю составляет аудио- и видеостриминг (32%), а также соцсети (30%).

Источник: Киевстар