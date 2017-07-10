«Киевстар» уменьшил стоимость роуминга в 30 странах мира, включая США, Канаду, Египет и другие

Оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил о снижении стоимости услуг мобильной связи в роуминге с 11 июля 2017 года. Данное снижение затронуло стоимость звонков, мобильного интернета и SMS в 30 странах мира.

Так, в 16 странах — среди них Египет, Соединенные Штаты Америки, Канада, Латвия, Литва, Эстония и Швеции — устанавливаются наиболее выгодные тарифы так называемой первой роуминговой группы, к которой уже принадлежит большинство стран Европы, Турция, страны СНГ. Например, для абонентов предоплаченной и контрактной формы стоимость звонков в этих странах будет уменьшена в два раза до 2,00 грн за минуту, 1 МБ интернет-трафика будет стоить 0,35 грн, а SMS-сообщения — 1 грн.

В 14 странах, среди которых Алжир, Мексика, Новая Зеландия, Южная Африка, Танзания, Тунис и другие будут установлены тарифы второй роуминговой группы, где звонки стоят 4,00 грн за минуту, 1 МБ интернет-трафика — 0,60 грн, а SMS — 1 грн. Таким образом, для этих стран оператор уменьшает стоимость разговоров в 12 раз, стоимость интернет-трафика — более чем в 200 раз, а SMS-сообщений — в 8 раз.

«Наша цель — это комфорт каждого абонента во время поездки за границу. Поэтому мы сосредоточились на создании максимально прозрачных и понятных тарифов, которые доступны каждому украинцу. А чувствуя растущий спрос на общение в роуминге в новых странах, мы продолжаем предлагать наиболее выгодные тарифы как для голосовых, так и интернет услуг» – комментирует уменьшения стоимости услуг Руководитель направления роуминг в Киевстар Александр Галушко.

Тарифы меняются для абонентов предоплаченной и контрактной формы, а также абонентов малого, среднего и крупного бизнеса, которые подключены к услуге «Свободный роуминг для бизнеса». С полным перечнем стран, входящих в каждую роуминговую группу и тарифами на услуги, можно ознакомиться по следующей ссылке.

Напоминаем, что Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах со звонками от 2 грн за минуту (пакет 15 минут стоимостью 30 грн в день пользования), Интернет от 0,35 грн за мегабайт (пакет 100 МБ стоимостью 35 грн в день пользования), SMS — 1,00 грн (пакет 25 SMS стоимостью 25 грн в день пользования). Абонентам больше не нужно заказывать дополнительные услуги или осуществлять настройку, поскольку роуминг будет подключен автоматически.

В Киевстар отметили, что поскольку оператор является частью международной телеком-группы VEON, которая обслуживает более 235 млн абонентов во всем мире, компания получает оптовые скидки от мобильных операторов-партнеров и имеет возможность формировать выгодные предложения для своих абонентов в роуминге.

Источник: Киевстар