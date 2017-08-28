«Киевстар» установил рекорд Украины, построив самую высокую базовую станцию в стране — 1586 метров над уровнем моря

На прошедших выходных, 26 августа 2017 года, базовая станция компании «Киевстар» была внесена в Книгу рекордов Украины как самая высокая в нашей стране — она расположена на высоте 1586 метров (вместе с башней) над уровнем моря.

Базовая станция-рекордсмен расположена на горе Яровица, в селе Сарата Путильского района Черновицкой области — это удаленная местность, где ранее вообще не было мобильной связи. При этом чтобы обеспечить мобильную связь от Киевстар в черновицкой части Карпат была построена цепочка из семи базовых станций, начиная с села Мариничи Путильский района.

«Установить базовую станцию ​​на такой высоте – настоящий вызов для наших специалистов, ведь монтажные работы приходилось выполнять в сверхсложных природных и климатических условиях», – рассказал Владимир Кабаненко, Директор по развитию и поддержке телекоммуникационной сети и сервисов Киевстар. Теперь жители окрестных сел – Андрековское, Верхний и Нижний Можжевельник, Сарата – смогут всегда быть на связи с родными и близкими.

Отметим, что данный рекорд – четвертый для «Киевстар». В 2009 году в Киеве был зафиксирован рекорд, когда компания провела массовый ивент по обслуживанию клиентов. В 2012-м было рекордное количество звонков за сутки – 272 823 725, а также наибольшее количество городов, подключенных к широкополосному интернету по оптоволоконной технологии.

Напомним, что за более чем два года развития в Украине технологии третьего поколения связи оператор создал сеть, которая охватывает территорию, где проживает около 75% населения. В течение 28 месяцев с даты получения соответствующей лицензии Киевстар построил и ввел в коммерческую эксплуатацию более 7300 базовых станций 3G. При этом среднее использование мобильного дата трафика на абонента за это время увеличилось в пять раз: со 154 МБ во 2 квартале 2015 года до 758 МБ в аналогичном периоде 2017 года.

Источник: Киевстар