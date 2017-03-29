Киевстар: в 2016 году мобильным интернетом воспользовалось 16,8 млн абонентов (из них 8,6 млн — 3G-сетями), которые сгенерировали вдвое больше трафика, чем в 2015 году

Компания Киевстар опубликовала статистику использования мобильного интернета своими абонентами за 2016 год, оформив ее в виде инфографики. По данным компании, мобильным интернетом Киевстар в прошлом году воспользовалось более 16,8 млн абонентов, из них 8,6 млн – абоненты 3G-связи, они генерировали 73% всего дата-трафика в сети.

Всего за 2016 год в сети Киевстар было использовано свыше 51486 ТБ дата-трафика – вдвое больше, чем в 2015 году. Потребление мобильного интернета было особенно активным в 4 квартале 2016 года – трафик вырос на 154% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Логично, что наиболее активно пользовались мобильным интернетом клиенты со смартфонами. В декабре 2016 года они использовали в восемь раз больше дата-трафика по сравнению с другими пользователями мобильного интернета. Всего же количество смартфонов в сети Киевстар на конец 2016 года достигло 9,7 млн, что на 29% больше, чем в 2015 году. При этом количество смартфонов, поддерживающих 3G, составило 6,1 млн, а устройств с поддержкой LTE – свыше 2,4 млн.

Рост потребления мобильного интернета компания связала с быстрым развитием национального 3G-покрытия (в 2016 году Киевстар модернизировал более 7000 базовых станций), техническими возможностями сети и тарифами для пользователей смартфонов. Киевстар первым среди мобильных операторов Украины предложил онлайн-тарифы, где доступ к социальным сетям, мессенджерам, базе знаний Wikipedia не тарифицируется, а в ряде тарифных планов есть опции с неограниченным трафиком на сервисы аудио- и видеостриминга.

В компании также отметили, что благодаря возможностям быстрой 3G-сети у клиентов сформировались новые предпочтения в потреблении услуг интернета. Например, в структуре трафика пользователей 3G-интернета основную долю составляет аудио- и видеостриминг (32%), а также соцсети (32%). В то время как у клиентов сети EDGE наиболее популярная услуга – веб-просмотр (42%).

Источник: Киевстар