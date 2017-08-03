«Киевстар» во 2 квартале 2017 года: выше доход от всех видов услуг, рост количества абонентов и объема дата-трафика
Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» объявил результаты деятельности за второй квартал текущего года. Согласно данным оператора, количество абонентов мобильной связи во втором квартале 2017 года увеличилось на 2,8% — до 26,1 млн благодаря росту общего количества подключений и уменьшению оттока, а средний доход в расчете на абонента (ARPU) увеличился на 8,5% — до 48 грн.
Среднее потребление мобильных данных на абонента во втором квартале 2017 года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате доходы от услуги мобильного интернета увеличились на 71,6%, что повлияло на общий рост доходов компании. Так, во 2-м квартале 2017 доходы компании увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Доходы от услуг фиксированной связи увеличились на 5,9% — до 277 млн грн, благодаря услуге широкополосного фиксированного интернета («Домашний Интернет»), темпы роста которой превышают рыночный тренд. Количество клиентов фиксированного широкополосного интернета остается стабильным, и насчитывает порядка 0,8 млн пользователей. При этом средний доход от абонента фиксированного широкополосного интернета увеличился во втором квартале 2017 года на 11,5% до 69 грн.
«Нам есть чем гордиться – абонентов стало больше, они активно используют 3G и рекомендуют Киевстар. Я им очень благодарен и хочу сказать, что мы продолжим развивать инновационные сервисы, запускать новые продукты и радовать любимых клиентов качеством связи», — отметил Петр Чернышов, президент Киевстар.
Во втором квартале 2017 года показатель EBITDA увеличился на 13,7% — до 2,3 млрд гривен, а маржа EBITDA составила 56,8%. Это обусловлено ростом доходов и уменьшением расходов на межоператорский интерконнект.
Капитальные затраты оператора во втором квартале 2017 года составили 705 млн грн. В основном инвестиции были направлены на строительство и развитие сети 3G, а также модернизацию инфраструктуры. Так, радиосеть Киевстар работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), что позволяет поддерживать услуги связи различных стандартов, в том числе 3G и 4G. На сегодня модернизировано уже 92% радиосети. Во 2-м квартале 2017 года Киевстар продолжил развитие сети 3G, увеличив охват по населению с 48% до 69% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Ключевые показатели деятельности Киевстар во 2-м квартале 2017 года в сравнении с предыдущим периодом
|Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|II кв. 2017 г.
|II кв. 2016 г.
|За год
|1-е полугодие2017 г.
|1-е полугодие 2016 г.
|За год
|Общий доход
|4,058
|3,689
|10,0%
|7,929
|7,157
|10,8%
|Доход от услуг мобильной связи
|3,768
|3,399
|10,9%
|7,328
|6,598
|11,1%
|Доход от услуг фиксированной связи
|277
|262
|5,9%
|572
|520
|9,9%
|EBITDA
|2,305
|2,027
|13,7%
|4,378
|3,848
|13,8%
|Маржа EBITDA
|56,8%
|54,9%
|1,9 п.п
|55,2%
|53,8%
|1,4 п.п.
|Капитальные затраты (без стоимости лицензии)
|705
|727
|(3%)
|1,442
|975
|47,8%
|Мобильная связь
|Общий операционный доход
|3,781
|3,427
|10,3%
|7,357
|6,636
|10,9%
|В том числе от услуги передачи данных
|933
|544
|71,6%
|1,778
|1,040
|71,0%
|Абоненты (млн)
|26,1
|25,4
|2,8%
|—
|—
|—
|В том числе мобильного интернета
|11,2
|10,3
|8,7
|ARPU (грн)
|48
|44
|8,5%
|MOU (мин.)
|573
|559
|2,5%
|Трафик данных (среднее потребление)
|758
|283
|167,8%
|Фиксированная связь
|Общий операционный доход
|277
|262
|5,9%
|572
|520
|9,9%
|Операционный доход ШПД
|169
|151
|12,5%
|340
|298
|14,1%
|Абоненты ШСД (млн)
|0,8
|0,8
|0%
|ARPU ШСД (грн)
|69
|62
|11,5%
Источник: Киевстар