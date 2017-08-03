«Киевстар» во 2 квартале 2017 года: выше доход от всех видов услуг, рост количества абонентов и объема дата-трафика

«Киевстар» во 2 квартале 2017 года: выше доход от всех видов услуг, рост количества абонентов и объема дата-трафика

Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» объявил результаты деятельности за второй квартал текущего года. Согласно данным оператора, количество абонентов мобильной связи во втором квартале 2017 года увеличилось на 2,8% — до 26,1 млн благодаря росту общего количества подключений и уменьшению оттока, а средний доход в расчете на абонента (ARPU) увеличился на 8,5% — до 48 грн.

Среднее потребление мобильных данных на абонента во втором квартале 2017 года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате доходы от услуги мобильного интернета увеличились на 71,6%, что повлияло на общий рост доходов компании. Так, во 2-м квартале 2017 доходы компании увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Доходы от услуг фиксированной связи увеличились на 5,9% — до 277 млн грн, благодаря услуге широкополосного фиксированного интернета («Домашний Интернет»), темпы роста которой превышают рыночный тренд. Количество клиентов фиксированного широкополосного интернета остается стабильным, и насчитывает порядка 0,8 млн пользователей. При этом средний доход от абонента фиксированного широкополосного интернета увеличился во втором квартале 2017 года на 11,5% до 69 грн.

«Нам есть чем гордиться – абонентов стало больше, они активно используют 3G и рекомендуют Киевстар. Я им очень благодарен и хочу сказать, что мы продолжим развивать инновационные сервисы, запускать новые продукты и радовать любимых клиентов качеством связи», — отметил Петр Чернышов, президент Киевстар.

Во втором квартале 2017 года показатель EBITDA увеличился на 13,7% — до 2,3 млрд гривен, а маржа EBITDA составила 56,8%. Это обусловлено ростом доходов и уменьшением расходов на межоператорский интерконнект.

Капитальные затраты оператора во втором квартале 2017 года составили 705 млн грн. В основном инвестиции были направлены на строительство и развитие сети 3G, а также модернизацию инфраструктуры. Так, радиосеть Киевстар работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), что позволяет поддерживать услуги связи различных стандартов, в том числе 3G и 4G. На сегодня модернизировано уже 92% радиосети. Во 2-м квартале 2017 года Киевстар продолжил развитие сети 3G, увеличив охват по населению с 48% до 69% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Ключевые показатели деятельности Киевстар во 2-м квартале 2017 года в сравнении с предыдущим периодом

Финансовые и операционные показатели (млн грн)II кв. 2017 г.II кв. 2016 г.За год1-е полугодие2017 г.1-е полугодие 2016 г.За год
Общий доход4,0583,68910,0%7,9297,15710,8%
Доход от услуг мобильной связи3,7683,39910,9%7,3286,59811,1%
Доход от услуг фиксированной связи2772625,9%5725209,9%
EBITDA2,3052,02713,7%4,3783,84813,8%
Маржа EBITDA56,8%54,9%1,9 п.п55,2%53,8%1,4 п.п.
Капитальные затраты (без стоимости лицензии)705727(3%)1,44297547,8%
Мобильная связь
Общий операционный доход3,7813,42710,3%7,3576,63610,9%
В том числе от услуги передачи данных93354471,6%1,7781,04071,0%
Абоненты (млн)26,125,42,8%
В том числе мобильного интернета11,210,38,7
ARPU (грн)48448,5%
MOU (мин.)5735592,5%
Трафик данных (среднее потребление)758283167,8%
Фиксированная связь
Общий операционный доход2772625,9%5725209,9%
Операционный доход ШПД16915112,5%34029814,1%
Абоненты ШСД (млн)0,80,80%
ARPU ШСД (грн)696211,5%

Источник: Киевстар

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