Киевстар, Vodafone и lifecell решили самостоятельно обменяться радиочастотами для более скорого запуска 4G

Тройка крупнейших сотовых операторов Украины решила перераспределить эфир без участия государства, что приблизит их к запуску сетей четвертого поколения. Киевстар, Vodafone Украина и lifecell до конца года намерены согласовать обмен радиочастотным ресурсом (РЧР) в диапазонах 900/1800 МГц. Об этом сегодня во время круглого стола «Год 3G. Сдерживающие факторы на пути вперед» заявил директор по корпоративным и регуляторным отношениям Киевстара Владислав Радыш, сообщает издание Новое Время.

Обмен частотами (или рефарминг) позволит самым крупным мобильным компаниям существенно сэкономить на обслуживании своих сетей. В 90-х годах прошлого века, когда сотовый рынок Украины только развивался, государство бессистемно выдавало операторам РЧР. Тогда про мобильный интернет никто и не мечтал, а для голосовых звонков в 2G было вполне достаточно и узких полос. С развитием технологий и появлением на рынке 3G/4G для высокоскоростного беспроводного интернет-доступа возникла насущная потребность в сплошных широких радиополосах.

Именно поэтому в Украине давно необходимо провести рефарминг. Операторы начали переговоры в начале этого года, не надеясь на помощь телеком-регулятора. Однако даже если за несколько месяцев переговоры завершатся успешно, без участия Национальной комиссии регулирования связи и информатизации (НКРСИ) не обойтись. Для запуска своих 3G-сетей в прошлом году большой сотовой тройке пришлось докупить РЧР (1900-2100 МГц) на конкурсе. Однако развивать и 3G, и 4G вполне можно в диапазоне 900/1800 МГц.

Поскольку в этих полосах более 50% спектра пользуется Киевстар, то мало произвести простой обмен радиочастотами – иначе Vodafone и lifecell окажутся в неравных рыночных условиях. Насколько Киевстар готов уступить, оставив себе лишь треть радиополос в 900/1800 МГц – вопрос открытый.

Киевстар накопил указанный 2G-ресурс после объединения с двумя нишевыми операторами: Украинскими радиосистемами (900 МГц, бренд – сначала WellCOM, впоследствии – Beeline) и Голден Телеком (1800 МГц). Лидер сотового рынка устами своего президента Петра Чернышева отмечал, что платит огромные отчисления за использование РЧР. Но Киевстар никто не заставляет удерживать столько радиочастот, он вполне может отказаться от части. Потому что иначе ни Vodafone, ни lifecell не согласятся на рефарминг, о чем уже неоднократно заявляли их руководители. Вот здесь в игру должна вступить НКРСИ и, возможно, предложить Vodafone и lifecell выкупить излишки от Киевстара.

Кроме рефарминга в украинское законодательство нужно ввести понятие технологической нейтральности. Дело в том, что государство временно позволяет пользоваться РЧР с привязкой к какой-то определенной технологии. Операторы сетовали, что подобного пережитка нет в развитых странах. Там компании сами определяют, в каком формате разворачивать свои сети. Для пользователей беспроводной подвижной связи, особенно для многочисленной и самой доходной отрасли – сотовой – нужны от государства два важных шага: рефарминг и технейтральность. Одно без другого не даст ожидаемого эффекта. И для этого нужно как можно быстрее усовершенствовать нормативную базу.

Источник: Новое Время