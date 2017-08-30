«Киевстар» закрывает старые «непопулярные» контрактные тарифы и принудительно переводит абонентов на новые предложения подороже (в 1,5-2 раза)

С 1 сентября украинский оператор мобильной связи «Киевстар» закрывает ряд устаревших контрактных тарифных планов и принудительно переводит абонентов этих старых планов на новые предложения. Естественно, после перевода платить за услуги придется ощутимо больше, в зависимости от тарифа связь и интернет для абонентов, которых затрагивают изменения, подорожают в 1,5-2 раза. В компании отказ от доступных тарифов объясняют их непопулярностью.

«Есть ряд устаревших контрактных тарифных планов, где условия не удовлетворяют актуальных потребностям клиентов. Эти тарифные планы не пользуются популярностью, поэтому они закрываются. Клиентам предложен переход на актуальные тарифы из действующей линейки, где больше мобильного интернета, смс и голосового трафика», – сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе оператора.

Итак, уже через два дня прекращают действовать следующие тарифные планы: Киевстар Комфорт 35, Киевстар Безлим 35, Свободный Киевстар 35, Киевстар Комфорт 50, Киевстар Безлим 50, Киевстар Комфорт 55, Свободный Киевстар 55, Киевстар Комфорт 75, Киевстар Комфорт 70, Киевстар Безлим 70, Киевстар Комфорт 95, Киевстар Безлим 100, Киевстар Комфорт 100, Киевстар Комфорт 130, XXL, Неограниченный Эксклюзивный, Неограниченный Легкий +, Неограниченный Простор, Киевстар Комфорт 400, Киевстар Комфорт 400+.

Таблица ниже позволяет узнать, какие новые предложение уготовил оператор для своих абонентов:

Как обычно, сводной таблицы с подробным сравнением изменений по старым тарифам и предложениям, пришедшим им на смену, оператор не предоставляет, так что желающим придется узнавать подробные условия по тому или иному пакету в описании тарифов на официальном сайте.

В «Киевстаре» подчеркивают, что при переходе все денежные и бонусные средства, а также срок их действия сохраняются.

Также оператор обращает внимание, что с 01.09.2017 года изменяются некоторые условия тарифного плана «Абсолютный Неограниченный» (таблица ниже):

Источник: «Киевстар»