«Киевтранспарксервис»: в Киеве парковка для электромобилей будет бесплатной до 2020 года

Водители электромобилей начнут пользоваться парковкой в Киеве бесплатно до 2020 года. Об этом в ответе на запрос издания 44.UA сообщил и.о. главы КП “Киевтранспарксервис” Валентин Касапчук.

“Концепция развития парковочного пространства в Киеве предусматривает предоставление права бесплатной парковки водителям электромобилей до 2020 года. Цель программы — содействие использованию компактным и экологическим транспортом”, — сообщил Касапчук.

Отметим, что что за прошлый год в Украине появилось 2593 «зеленых» автомобиля, из которых 1709 моделей являются полностью электрическими, а остальные 884 оснащены гибридной силовой установкой. При этом только за январь-март 2017 года в нашей стране зарегистрировали еще 548 полностью электрических и 219 гибридных автомобилей.

Если сравнить эти цифры с показателями аналогичного периода прошлого года, то получается рост по обеим категориям: электромобилей – на 32%, гибридов – на 24%. С учетом показателей нынешнего квартала эксперты Electrocars прогнозируют динамику в 3000 электромобилей и гибридов на весь 2017 год.

Также напомним, что в прошлом году компании Mastercard и LeoGaming запустили мобильное приложение Kyiv Parking App с интегрированной платформой цифровых кошельков Masterpass, которое позволяет оплатить муниципальную парковку КП «Киевтранспарксервис» со смартфона.

Источник: 44.UA