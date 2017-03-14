«Киевводоканал»: Показания счетчиков воды теперь можно передавать с помощью мессенджера Viber

Акционерная компания «Киевводоканал» сообщила о том, что киевляне теперь могут передавать показания счетчиков воды не только с помощью квитанций, официального сайта или звонков в колл-центр, но и путем передачи соответствующего сообщения в мессенджере Viber.

Для этого понадобится загрузить мобильное приложение Viber на смартфон и добавить в его контакты телефонный номер «Киевводоканала» (044) 202-0202. Далее необходимо указать номер лицевого счета, адрес (улица, дом, квартира), предыдущие и текущие показатели холодного и горячего счетчиков, а также разницу между их показаниями.

При наличии нескольких приборов учета, например, холодной воды, следует указывать их номера и предыдущие/текущие показатели каждого счетчика. Информация о водопотреблении в Киеве принимается начиная с десятого числа и до конца текущего месяца.

ПАО АК «Киевводоканал» также просит жителей Киева не откладывать передачу показаний на последний день месяца, так как это приводит к перегрузке сайта и контакт-центра и может стать причиной неучета данных в платежке в следующем месяце.

Источник: Киевводоканал