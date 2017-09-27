«Киевводоканал» запустил официальных ботов в Telegram и Viber, с помощью которых можно передавать показания счетчиков воды

Сегодня акционерная компания «Киевводоканал» сообщила о том, что киевляне теперь могут передавать показания счетчиков воды с помощью новых ботов в мессенджерах Viber и Telegram. Также представители компании отметили, что начиная с 26 сентября 2017 года данные счетчиков, переданные черз Viber старым способом — в виде текста на номер 202-0202 — отображаться в системе не будут.

Для фиксации показателей с помощью Viber-бота необходимо перейти по ссылке chats.viber.com/vodokanalkiev, нажать «Чат», написать: «Добрый день!» и действовать по инструкции.

В приложении «Telegram» нужно найти и присоединиться к публичному аккаунту «Киевводоканал», который доступен по следующей ссылке. Дальнейшие шаги будут доступны в виде подсказок.

В «Киевводоканале» напомнили, что передавать показания счетчиков можно в любое удобное для пользователя время начиная с 10-го числа и до конца каждого месяца. Помимо ботов в Viber и Telegram показания счетчиков можно передавать с помощью квитанций, официального сайта и сайта диспетчерской по вопросам ЖКХ (1557.kiev.ua), а также позвонив в колл-центр.

Источник: Киевводоканал