Kingston MobileLite Duo 3C — компактный металлический microSD-картридер с интерфейсами USB Type-A и Type-C

Компания Kingston Digital объявила о начале продаж картридера MobileLite Duo 3C, снабженного сразу двумя интерфейсами USB Type-A и USB Type-C, что позволяет ему работать и с классическими и с более новыми устройствами. Устройство выполнено в компактном и прочном металлическом корпусе, что позволяет постоянно носить его при себе в рюкзаке, кошельке или даже в кармане.

Совместимость MobileLite Duo 3C со спецификациями USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) обеспечивает высокую скорость обмена данными и позволяет быстро копировать или переносить видео, фотографии и другие файлы большого объема. Устройство может работать с microSD / microSDHC / microSDXC, UHS-I картами и поддерживает скорости обмена новейших спецификаций карт.

«MobileLite Duo 3C — универсальный картридер, способный работать как со старыми, так и с самыми новыми системами, располагая разъемом USB Type-C для новейших устройств и USB Type-A для остальных. Порты USB Type-C становятся все более популярными и наш новый картридер отлично подходит как для персонального, так и для профессионального использования: он прочен, легок и его можно носить с собой, где бы он ни понадобился» — отметил Эндрю Юинг, менеджер Kingston по мобильному бизнесу.

Отметим, что картридер MobileLite Duo 3C обеспечен двухлетней гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.

Источник: Kingston