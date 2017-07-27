Китай готов запустить «невзламываемый» квантовый сервис обмена сообщениями

В последнее время Китай активно занимается квантовой криптографией, и теперь он готовится использовать эту технологию в «не поддающемся взлому» правительственном сервисе обмена сообщениями.

Существующие интернет и телефонные кабели можно легко взламывать и получать доступ к передаваемым данным. В то же время квантовые сети передают сообщения при помощи частиц света. Если третья сторона пытается взломать сеть, квантовая природа частиц будет искажать связь, в результате чего она будет потеряна.

Цюнаньский институт квантовой технологии уже протестировал систему в начале этого месяца и планирует внедрить её в коммерческое использование в августе. Первоначально она будет использоваться двумя сотнями сотрудников правительственных, финансовых и военных ведомств в Цзинань. Данная сеть имеет протяжённость 2 тыс. км и является самой длинной в мире, она способна шифровать 4 тыс. единиц данных в секунду.

Источник: Engadget