Китай хочет запретить торговлю всеми криптовалютами

Китайские регулирующие органы приняли решение «полностью заблокировать» работу платформ, которые позволяют людям покупать или продавать виртуальную валюту в стране.

В начале месяца Китай уже запретил проведение операций финансирования через ICO (форма привлечения инвестиций в виде первичного размещения монет или токенов) на территории страны. После этого в Китае начали закрываться биржи криптовалют. Новые ограничительные меры простираются ещё дальше и затрагивают более широкий спектр операций с криптовалютами.

По данным источника, в минувшую пятницу правительственные чиновники на закрытом заседании в Пекине утвердили документ, который предписывает валютообменным организациям «раскрыть свои операции и предоставить информацию о банковских счетах, используемых для вкладов клиентов». Предоставить указанные сведения нужно к среде. Представители властей проинформировали представителей отрасли о своём решении запретить обменные операции криптовалют. При этом отмечается, что в стране будет запрещена и работа с иностранными онлайн сервисами обмена криптовалют, такими как Coinbase в США. Доступ к таким сервисам будет ограничен с помощью «Великого китайского файрвола».

До прошлой недели трейдеры полагали, что правительство Китая всё же позволит использовать пиринговые или зарубежные платформы, объединяющие продавцов и покупателей криптовалют.

Источник: The Verge