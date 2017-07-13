Китай опровергает информацию о полном запрете VPN к февралю 2018 года

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опровергло недавние сообщения о полном запрете VPN в стране, передает агентство Bloomberg.

Буквально на днях в сети появилась информация о том, что китайское правительство предписало местным операторам связи и интернет-провайдерам заблокировать с 1 февраля 2018 года сервисы, обеспечивающие возможность обхода «Великого китайского файрвола» (система Golden Shield Project). В ведомстве заверили, что эти сообщения «не соответствуют действительности», а пользователи и предприятия по-прежнему могут пользоваться зарегистрированными VPN-сервисами, управляемыми государственными телекоммуникационными компаниями.

«Торговые или многонациональные компании, если им нужно каким-то образом подключиться к зарубежному интернету, по-прежнему могут обратиться в телекоммуникационные компании», – говорится в сообщении регулятора.

Как мы уже сообщали ранее, с начала этого года для использования VPN в Китае необходимо получить специальные разрешения соответствующих органов, причем незарегистрированные виртуальные частные сети в стране запрещены.

Источник: Bloomberg и TJ