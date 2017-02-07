Китай стал крупнейшим производителем солнечной электроэнергии

Китай активно использует угольные электростанции, что приводит к большим проблемам с качеством воздуха. И правительство Поднебесной активно борется с этой проблемой, пытаясь снизить зависимость от угля за счёт внедрения экологически чистых электростанций.

По данным Национального энергетического управления Китая, в 2016 году выработка электроэнергии при помощи солнечных электростанций удвоилась в стране и достигла на конец года показателя 77,42 ГВт. Тем самым, Китай стал страной с наибольшим объёмом выработки солнечной электроэнергии.

Вместе с тем, электроэнергия, полученная с помощью солнечных электростанций, занимает лишь около 1% в общем объёме выработки энергии в Китае. Но уже к 2020 году планируется добавить дополнительные генерирующие мощности, производящие более 110 ГВт энергии. Это, в том числе, позволит Китаю увеличить долю возобновляемых источников энергии с нынешних 11% до 20% к 2030 году.

Источник: Engadget