Китай тоже хочет запретить продажи автомобилей с ДВС

Судя по всему, в будущем список стран, принявших курс на полный запрет продаж новых машин с двигателями внутреннего сгорания, пополнит Китай. На это указывает свежее заявление заместителя министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобина.

Выступая на международном автомобильном форуме в Тяньцзине в минувшую субботу, чиновник заявил, что регуляторы уже приступили к разработке соответствующего плана прекращения производства и продаж автомобилей с ДВС. Как сообщается, эта решительная мера должна послужить стимулом, подтолкнув местных производителей активнее развивать направление электромобилей.

К сожалению, никакие точные сроки пока не называются и, похоже, речь идет о не очень близком будущем. Тем не менее, Китай является крупнейшим в мире рынком автомобилей. Только в 2016 году здесь было продано более 28 миллионов машин. Причем последние годы рынок продолжает демонстрировать стабильный рост. Отметим, что сейчас в стране действуют различные инициативы по субсидированию рынка электромобилей с целью снижения выбросов углекислого газа. Но очевидно, что эффект от полного запрета автомобилей с ДВС будет куда более ощутимым.

Остается добавить, что многие страны уже обозначили сроки прекращения продажи автомобилей на ископаемом топливе. Так, Германия, Великобритания и Франция ранее назвали сроком прекращения продаж этих транспортных средств 2040 год. А Шотландия рассчитывает сделать это еще раньше – к 2032 году. Отдельные производители планирует покончить с бензиновыми и дизельными еще быстрее. Компания Volvo, к примеру, одной из первых намерена уже с 2019 года полностью прекратить выпуск новых моделей автомобилей, оснащенных только ДВС; Jaguar/Land Rover заявили о полном переходе на гибриды и электрические модели с 2020 года, а Aston Martin рассчитывает избавиться от моделей, оснащенных только ДВС, с 2025 года.

Источник: The Verge