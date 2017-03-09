Китай заблокировал возможность выпуска в стране новых игр из Южной Кореи

Китай известен своими ограничениями в IT-сфере. Например, в стране не работают сервисы Google. А теперь правительство Поднебесной заморозило возможность получения лицензий разработчиками из Южной Кореи, что предотвращает возможность установки южнокорейских игр в Китае.

Причиной такого шага стало размещение Южной Кореей нового защитного ракетного комплекса THAAD. Он создаётся совместно с США и призван защитить Южную Корею и её союзников от возможных угроз от таких стран, как Северная Корея. Однако Китай полагает, что разворачивание такой системы несёт угрозу его собственной безопасности.

В качестве ассиметричного ответа Китай принял решение заморозить новые лицензии для разработчиков из Южной Кореи. В результате, новые игровые проекты из Южной Кореи не смогут издаваться в Китае. Те игры, которые были изданы ранее, пока не попали под запрет. Не уточняется, как долго будет действовать заморозка лицензий. Отметим, в Китае существует строгая система лицензирования для иностранных игр. Игры, выпускаемые в регионе, должны быть одобрены за 20 дней до релиза и должны соответствовать строгому набору рекомендаций для прохождения теста.

Запрет на издание новых игр в Китае уже затронул некоторых южнокорейских разработчиков. Как сообщает Nikkei, акции компании Nexon упали в стоимости на 7%. И это ещё не предел. По данным Nexon, Китай генерирует около 40% годовой выручки компании. Хотя на некоторые новые проекты, например, мобильную игру Dungeon & Fighter 2D, лицензию удалось получить ещё до блокировки, и она будет выпущена в Китае, в долгосрочной перспективе компания ожидает заметного снижения доходов. Вероятно, также пострадает и компания Netmarble Games, выпустившая недавно игру Lineage 2: Revolution. Сейчас игра переводится на китайский язык, но лицензия для её издания в Китае ещё не получена.

Источник: pocketgamer