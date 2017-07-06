Китайская компания Geely, владеющая подразделением Volvo Cars, купила производителя летающих автомобилей Terrafugia

После покупки подразделения легковых автомобилей Volvo Cars китайский автопроизводитель Geely решил расширить горизонты и приобрел американского разработчика летающих автомобилей Terrafugia. С учетом весьма серьезных финансовых возможностей китайской компании, этот летающий автомобиль вполне может вскоре перейти из разряда наиболее многообещающего концепта в разряд полноценного коммерческого продукта (причем вполне возможно, что с эмблемой Volvo на капоте).

Напомним, что в отличие от создателей футуристических летающих автомобилей будущего, стартапу Terrafugia удалось создать возможно не такой привлекательный внешне, но зато вполне работоспособный трансформер, способный как летать, так и передвигаться по дорогам общего пользования.

Первоначально стартап построил двухместную модель Terrafugia Transition со складывающимися крыльями, которая трансформировалась между режимами «дорога» и «полет» всего за минуту и помещалась в стандартный гараж. Бензиновый трансформер способен разгоняться до 160 км/ч, подниматься на высоту до 3000 м и пролетать до 650 км.

Еще более интересно выглядит свежий четырехместный концепт Terrafugia TF-X с гибридной двигательной установкой. Этот летающий автомобиль умеет взлетать и садиться в вертикальном режиме, для чего ему достаточно сравнительно небольшого «пятачка» диаметром в 30 м. Модель TF-X способна разогнаться до 320 км/ч и имеет запас хода от одной заправки до 800 км.

Кроме собственно разработок, компания Terrafugia имеет весьма важное достоинство — Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало разрешение на полеты прототипу Transition, сертифицировав его как «легкий спортивный самолет». Таким образом компания может разрабатывать и тестировать собственные концепты в реальных условиях.

Отметим, что официально о покупке Terrafugia компанией Geely еще не объявили, но судя по сообщениям сразу из нескольких источников, это просто вопрос времени.

Источник: Engadget