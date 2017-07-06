Китайская компания Geely, владеющая подразделением Volvo Cars, купила производителя летающих автомобилей Terrafugia

Китайская компания Geely, владеющая подразделением Volvo Cars, купила производителя летающих автомобилей Terrafugia

После покупки подразделения легковых автомобилей Volvo Cars китайский автопроизводитель Geely решил расширить горизонты и приобрел американского разработчика летающих автомобилей Terrafugia. С учетом весьма серьезных финансовых возможностей китайской компании, этот летающий автомобиль вполне может вскоре перейти из разряда наиболее многообещающего концепта в разряд полноценного коммерческого продукта (причем вполне возможно, что с эмблемой Volvo на капоте).

Напомним, что в отличие от создателей футуристических летающих автомобилей будущего, стартапу Terrafugia удалось создать возможно не такой привлекательный внешне, но зато вполне работоспособный трансформер, способный как летать, так и передвигаться по дорогам общего пользования.

Первоначально стартап построил двухместную модель Terrafugia Transition со складывающимися крыльями, которая трансформировалась между режимами «дорога» и «полет» всего за минуту и помещалась в стандартный гараж. Бензиновый трансформер способен разгоняться до 160 км/ч, подниматься на высоту до 3000 м и пролетать до 650 км.

11111

Еще более интересно выглядит свежий четырехместный концепт Terrafugia TF-X с гибридной двигательной установкой. Этот летающий автомобиль умеет взлетать и садиться в вертикальном режиме, для чего ему достаточно сравнительно небольшого «пятачка» диаметром в 30 м. Модель TF-X способна разогнаться до 320 км/ч и имеет запас хода от одной заправки до 800 км.

Кроме собственно разработок, компания Terrafugia имеет весьма важное достоинство — Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало разрешение на полеты прототипу Transition, сертифицировав его как «легкий спортивный самолет». Таким образом компания может разрабатывать и тестировать собственные концепты в реальных условиях.

Отметим, что официально о покупке Terrafugia компанией Geely еще не объявили, но судя по сообщениям сразу из нескольких источников, это просто вопрос времени.

Источник: Engadget

Похожие записи