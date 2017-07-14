Китайская компания намерена присоединиться к строительству мощной ветряной электростанции в Украине

Китайская компания TBEA International Ltd. намерена приобщиться к реализации проекта строительства ветряной электростанции в Николаевской области. Проектная мощность электростанции составляет 500 МВт. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Отмечается, что рабочую встречу по этому вопросу с представителями компании провела заместитель главы Минэнерго Наталья Бойко.

«Представители компании сообщили, что компания проявила заинтересованность в участии в ряде проектов, обозначили основные преимущества и отметили, что пилотный проект в Украине уже прошёл все необходимые экспертизы и получил положительное заключение, в том числе о влиянии на окружающую среду. Также отметили важность строительства объекта для решения социальных вопросов, поскольку, согласно проекту, планируется создать 1000 рабочих мест на этапе строительства и 100 для обслуживания построенной электростанции», — говорится в сообщении.