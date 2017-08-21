Китайские компании CCЕC и GCL планируют построить новые солнечные электростанции в Одесской, Николаевской и Херсонской областях

Китайские компании выразили желание строить новые солнечные электростанции в южных регионах Украины.

Отмечается, что китайская государственная компания CCЕC (China National Complete Engineering Corporation) и частная компания GCL (Golden Concord Holdings Limited) подписали протокол для реализации проектов в сфере энергетики в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Об этом заявила директор Украинской ассоциации Шелкового пути Silk Link Ирина Никорак.

«Несмотря на понижение Верховной Радой Украины 2016 году «зеленых тарифов», компании CCЕC и GCL заинтересованы и успешно ведут переговоры по проекту солнечной энергетики в Одесской области» — заявила Никорак.

Добавим, указанные китайские компании активно интересуются украинским рынком альтернативной энергетики. Ранее сообщалось, что они планируют в несколько этапов построить солнечные станции мощностью 1 ГВт в Чернобыльской зоне отчуждения.

Источник: «Укринформ»