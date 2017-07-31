Китайские ученые создали крупнейшую симуляцию Вселенной

Команда китайских учёных использовала самый быстрый в мире суперкомпьютер для создания крупнейшей виртуальной вселенной. Они назвали такую задачу «разминочным упражнением» для машины Sunway TaihuLight, которая задействовала 10 млн процессорных ядер для моделирования.

Отмечается, что вселенная, созданная при помощи Sunway TaihuLight, была в 5 раз больше, чем модель, созданная в июне астрофизиками из Университета Цюриха. Вместе с тем, моделирование китайской виртуальной вселенной осуществлялось на протяжении одного часа, в то время как швейцарская симуляция длилась 80 часов.

Моделирование космоса может помочь астрономам искать наиболее перспективные районы пространства для исследования и может пролить свет на таинственные космические объекты, такие как темная материя и темная энергия. Моделирование китайской команды, в частности, воссоздало рождение и раннее расширение вселенной в течение десятков миллионов лет после Большого взрыва. После этого они вынуждены были прекратить симуляцию, так как в тот день другие клиенты также должны были воспользоваться суперкомпьютером.

В дальнейшем учёные намерены запустить симуляцию, которая будет охватывать весь период развития вселенной – от момента рождения и до наших дней (около 13,8 млрд лет). Но, вероятно, им предстоит подождать, когда будет введён в эксплуатацию преемник Sunway. Предполагается, что он будет в 10 раз мощнее версии первого поколения и может быть запущен в 2019 году.

Источник: Engadget