Китайский холдинг LeEco отказался от покупки американского производителя телевизоров Vizio за $2 млрд

Сделке по приобретению китайским холдингом LeEco американского производителя телевизоров Vizio за $2 млрд не суждено было состояться. Вчера стороны официально объявили о ее полной отмене.

В официальном заявлении говорится, что сделка не состоялась из-за запрета китайского правительства, но финансовые трудности LeEco наверняка сыграли в этом не последнюю роль. Напомним, осенью прошлого года китайский миллиардер Цзя Юэтин, возглавляющий компанию LeEco, признался, что стратегия агрессивного развития в условиях ограниченного бюджета вылезла боком и обернулась большими финансовыми проблемами – у компании почти закончились деньги.

Одновременно LeEco и Vizio объявили о сотрудничестве, которое, по сути, сводится к двум ключевым аспектам: первый – некоторые продукты Vizio будут продаваться с фирменным ПО LeEco Le, второй – продвижение продукции LeEco на китайском рынке.

Источник: The Verge