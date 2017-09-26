Китайцы хотят построить в Украине крупнейшую в Восточной Европе ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт

Китайская компания Tebian Electric Apparatus намерена реализовать в Украине масштабный инвестиционный проект в сфере возобновляемой энергетики. Речь идёт о строительстве в Николаевской области ветряной электростанции мощностью 500 МВт. Об этом сообщила Государственная архитектурно-строительная инспекция.

Отмечается, что данная ветряная электростанция станет крупнейшей в Восточной Европе. В её строительство планируется инвестировать $500 млн. Запуск источника возобновляемой энергии должен состояться уже в 2019 году.

В конце прошлой недели состоялась встреча председателя Государственной архитектурно-строительная инспекции Алексея Кудрявцева с региональным директором Tebian Electric Apparatus Томми Тенгменгом, во время которой состоялось обсуждение проекта. В результате, было решено разработать план сотрудничества между Tebian Electric Apparatus и Государственной архитектурно-строительной инспекцией, что позволит заказчику быстро и в полном объеме оформить все необходимые разрешительные документы.

«Строительство ВЭС компанией ТВЕА относится к объектам значительного класса последствий (ответственности), а хозяйственная деятельность по реализации подобных строительных проектов подлежит обязательному лицензированию в Украине. Для того, чтобы сделать всё в рамках закона и в определенные инвестором сроки, иностранный заказчик обратился за помощью к ГАСИ», — говорится в сообщении инспекции.

Источник: ГАСИ, НВ