Китайцы создали прототип СВЧ-пушки, способной выводить из строя ракеты, танки и прочую военную технику

Уже более шести лет группа китайских ученых из Северо-западного института ядерных технологий в Сиане ведет разработку мощного микроволнового оружия. И вполне небезуспешно. Показанное на иллюстрации устройство – являются ни чем иным, как прототипом оговариваемой микроволновой пушки, недавно получившим престижную Национальную премию за продвижение науки и техники. Разработка необычайно компактна как для оружия подобного класса и способна уместиться на лабораторном стенде. В дальнейшей перспективе этим оружием планируют оснащать управляемые ракеты, БПЛА и наземные транспортные средства.

Отметим, что микроволновое оружие предназначено для поражения электронных систем вражеской военной техники и оборудования. Стрельба по цели высокоэнергетическим импульсом излучения в диапазоне от 300 до 300 000 МГц позволяет поразить цели, имеющие даже специальную защиту от ЭМИ. Проникающее высокочастотное излучение вызывает перегрузку электронных схем, которые в лучшем случае теряют работоспособность на некоторое время, а в худшем – полностью выходят из строя. Чем выше энергия микроволнового импульса, тем большей разрушающей силой обладает оружие. В некоторых случаях его использование может вызвать физические повреждения критичных узлов, таких, как двигатели и коммутационные устройства, которые находятся под управлением электроники.

Коротко говоря, подобное оружие – находка для военных. Сценариев его применение – море. Микроволновые пушки относительно небольшой мощности, установленные на кораблях, самолетах, танках и другой военной технике, могут стать эффективным средством обороны, парализуя или сбивая с курса летящие ракеты, выводя из строя электронику вражеских транспортных средств и интеллектуального личного оружия.

Кроме защитных целей такое оружие может использоваться и для атаки. Ракеты или беспилотники, оснащенные микроволновыми пушками, будут в состоянии нанести фатальные повреждения аппаратуре первой и более дальних линий обороны противника. Микроволновые лучи смогут поражать установки радиоэлектронной защиты противника, батареи ракет противовоздушной обороны, коммуникации, системы управления и системы военной техники, включая и танки.

Источник: popsci и dailytechinfo