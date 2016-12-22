Китайцы заявили об успешных испытаниях «невозможного» двигателя EmDrive на борту космической станции Tiangong 2

В конце прошлого месяца результаты исследования специалистов NASA, подтверждающие работоспособность электромагнитного двигателя EmDrive, прошли рецензирование и были обнародованы официально. Сама же концепция, положенная в основу идеи EM Drive, не нова – работы в этом направлении ведутся многими странами, включая США и Китай, с 2010 года. И вот сейчас представители китайского научного сообщества объявили о значительном прогрессе в разработке двигателя, способного создавать силу тяги в вакууме, не используя для этого никакого топлива.

В своем недавнем выступлении в начале этого месяца доктор Чен Ю, руководитель подразделения Коммерческих спутниковых технологий китайской Академии космических технологий заявил, что команда китайских ученых, ранее отметившихся успешными лабораторными испытаниями технологии EmDrive на Земле, провела ряд успешных экспериментов в космосе. Как утверждается, опытный образец «невозможного» двигателя сейчас находится на борту китайской космической станции Tiangong 2, где проходит многоэтапное тестирование в условиях невесомости.

Напомним, в отличие от традиционных двигателей, которые выбрасывают в пространство струи материи, что создает реактивную тягу, двигатели EmDrive используют только электрическую энергию, которая используется для получения потока микроволнового излучения. Это излучение направляется внутрь резонансной полости в виде усеченного конуса. Форма и размеры полости рассчитаны таким образом, что в ее недрах возникает электромагнитный резонанс, а переменное электромагнитное поле приобретает направленную зависимость (анизотропию). И в данном случае анизотропное электромагнитное поле старается «отодвинуть» весь двигатель в сторону, противоположную большему основанию усеченного конуса.

Двигатели EmDrive могут обладать определенными недостатками, обусловленными их природой. В частности, существует вероятность, что их работа может зависеть от космической «погоды»: излучения, экстремальных температур и т.п. Именно эта сторона вопроса исследуется сейчас на борту китайской космической станции.

Согласно информации, предоставленной Ли Фенгом, ведущим специалистом CAST, китайский вариант двигателя EmDrive обеспечивает импульс тяги, измеряемый единицами миллиньютонов. Однако, для обеспечения удержания среднего спутника на стабильной орбите требуется тяга на уровне 0.1 — 1 Ньютона. И китайские ученые уже работают над совершенствованием конструкции их варианта двигателя EmDrive. Повысить эффективность двигателя в целом ученые рассчитывают с помощью компонентов, использующих явление сверхпроводимости, рядом других передовых технологий.

Источник: Popular Science и dailytechinfo