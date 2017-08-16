Клавиатура SteelSeries Apex M750 выводит световые уведомления при поступлении сообщений в мессенджерах и электронной почте

Модельный ряд игровой компьютерной периферии компании SteelSeries пополнился новой клавиатурой Apex M750. Данная новинка изготовлена в корпусе из алюминиевого сплава, применяемого в аэрокосмической сфере.

Устройство оснащено механическими переключателями SteelSeries QX2, для которых заявлен ресурс в 50 млн нажатий. Клавиши имеют ход 4 мм, а точка срабатывания расположена на середине хода. Клавиатура работает достаточно тихо. Для каждой клавиши используется собственная многоцветная RGB LED подсветка, которая может быть запрограммирована на отображение различных световых уведомлений для различных событий. Иными словами, пользователь может настроить световые эффекты различных цветов и длительности при получении сообщений электронной почты, сообщений в мессенджерах и т.д. Фирменное приложение SteelSeries Engine позволяет настраивать работу клавиатуры, выводить внутриигровые уведомления, а также поддерживает интеграцию с мессенджером Discord.

Игровая клавиатура SteelSeries Apex M750 поступит в продажу по цене $140.

Источник: Engadget