Кличко: Польские трамваи Pesa будут производить в Киеве

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью ресурсу НВ, польская компания Pesa (Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna) откроет в столице Украины завод по производству трамваев.

«Открою небольшую тайну. Дело в том, что когда я ездил на польский завод Pesa, то договорился с руководством компании, что в Киеве они откроют свой завод — сначала крупноузловой сборки, а потом и полного цикла», — сказал он.

Виталий Кличко отметил, что сейчас в Киеве курсируют 400 трамваев, но 90% подвижного состава имеет возраст более 30 лет. Недавно были куплены 40 польских трамваев и еще 7 львовских — завода «Электрон».

«Чтобы полностью обновить транспортный парк, нам нужно купить еще 165 новых трамваев, более 230 автобусов, 230 троллейбусов. То есть в 3-4 раза больше, чем приобрели сейчас. По самым скромным прогнозам, нужно еще лет пять, чтобы купить новый транспорт», — добавил мэр Киева.

Источник: «Лига.Бизнес«