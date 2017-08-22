Климкин: Украина и Израиль начинают переговоры об отмене роуминга

Украина и Израиль начинают переговоры об отмене взаимного роуминга. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге с министром по вопросам охраны окружающей среды, по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы начинаем работу, об этом мы договорились, в направлении заключения (для этого, скорее всего, будет нужно отдельное соглашение) в сфере снятия барьеров с роуминга», – отметил Климкин.

Увы, никаких конкретных сроков названо не было. Глава МИД Украины лишь подчеркнул, что этот вопрос важен для обеих сторон.

Известно, что аналогичные переговоры касательно отмены платы за роуминг для украинцев ведутся и с ЕС. Недавно глава НКРСИ заявил, Украина может добиться отмены роуминга со странами Евросоюза в 2019-2020 гг.