Ключевой процессорный архитектор Apple перешел работать в Google

Компания Google переманила к себе на работу Ману Гулати, который последние восемь лет работал в Apple на должности ведущего архитектора SoC для мобильных устройств компании. Об этом пишет авторитетное издание Variety, ссылаясь на собственные источники и данные из профиля Гулати на LinkedIn.

По данным источника, в компании Google Гулати возглавит формирующуюся в настоящее команду инженеров по разработке собственных однокристальных систем для смартфонов Pixel.

Сейчас компания Google, как и многие другие производители, в качестве основы для своих смартфонов использует SoC Qualcomm. В то же время ключевые игроки рынка смартфонов, такие как Samsung, Apple, Huawei, используют в своих моделях процессоры собственной разработки. Судя по всему, компания Google видит в переходе на процессоры собственной разработки потенциальную возможность увеличения собственной доли рынка. И это вполне реальный вариант развития событий, если у Google получится создать решение, которое выгодно будет отличаться от конкурирующих разработок.

Судя по данным из профиля Гулати на LinkedIn, инженер пришел в Apple в 2009 году. Ману Гулати – один из ветеранов индустрии процессоров, в этой области он уже трудится около 27 лет. До прихода в Apple он работал в AMD и Broadcom, которым в общей сложности отдал 15 лет своей жизни.

Отметим, что имя Гулати фигурирует в списке изобретателей 15 принадлежащих Apple патентов, касающихся процессорной архитектуры, системы защиты Apple Pay и ряда других технологий.

Источник: Variety