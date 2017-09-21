Knightscope K7 — новый охранный робот в формате футуристичного багги, способный разворачиваться на месте и передвигаться боком

Известный американский производитель охранных роботов Knightscope представил новую модель, которая заметно отличается от текущей линейки устройств. Если существующие модели бренда напоминают куполообразные промышленные пылесосы на колесах, то новинка Knightscope K7 представляет собой скорее футуристичный багги.

Этот компактный внедорожник (1,5 метра высотой и 3 метра длиной) предназначен для патрулирования достаточно крупных территорий, включая аэропорты, склады, солнечные станции и т.д. Максимальная скорость модели ограничена на уровне 5 км/ч, однако по словам разработчиков потенциально она способна на гораздо большее. Характеристики электрической двигательной установки и объем аккумуляторов пока не озвучивается.

Все четыре колеса багги могут поворачиваться на 90%, что позволяет ему не только разворачиваться на месте, но и в буквальном смысле слова двигаться боком:

Робот Knightscope K7 оснащен сложной системой камер и сканеров, которые позволяют ему передвигаться в полностью автономном режиме. При этом данное оборудование используется не только для беспилотных возможностей, изображение и звук передается в командный центр, где просматрировается оператором-человеком. Также робот может самостоятельно патрулировать заданную территорию, определять нарушителей режима доступа, сканировать номера автомобилей и т.д.

Напомним, что компания Knightscope уже несколько раз отмечалась в наших новостях. Сначала ее охранный робот K5 случайно наехал на ребенка, затем стал жертвой агрессии нетрезвого человека, ну а напоследок «подал в отставку», утопившись в фонтане офисного центра.

Источник: The Verge