Kobo Aura H2O — более компактная и дешевая версия водозащищенного ридера Aura One с 6,8-дюймовым экраном E Ink Carta и ценником $179

Несмотря на то, что Amazon практически полностью захватила рынок электронных ридеров с помощью своей линейки Kindle, остальные производители тоже не сидят сложа руки. К примеру, канадская компания Kobo, несколько лет назад приобретенной японским медиагигантом Rakuten (тем самым, который владеет мессенджером Viber), решила выпустить защищенный от попадания влаги (по стандарту IPX8) ридер Kobo Aura H2O. Не можем не отметить, что в линейке ридеров Amazon до сих пор так и не появился свой собственный водозащищенный ридер для любителей почитать на пляже и у бассейна.

По сути новинка является обновлением первой водозащищенной модели производителя Kobo Aura One, однако отличается более компактным форматом и низкой ценой. Первая версия Aura оснащалась достаточно крупным для казуального чтения 7,8-дюймовым экраном E Ink Carta HD и стоила $229, тогда как H2O-версия получила более компактный 6,8-дюймовый экран E Ink Carta и ценник в $179. В первом случае разрешение экрана составляло 1872×1404 точек (300 PPI), тогда как у новинки разрешение и плотность поменьше — 1440×1080 точек (265 PPI).

Дизайн новинки Kobo Aura H2O практически полностью повторяет базовую модель (с учетом разных габаритов) — минималистичная фронтальная панель с логотипом компании и рельефная задняя панель с ярко-голубой кнопкой включения. Управление ридером осуществляется с помощью сенсорного экрана, который вдобавок отличается фирменной встроенной подсветкой ComfortLight PRO, позволяющей регулировать не только интенсивность, но и цветовую температуру подсветки.

Работает модель под управлением процессора Freescale SoloLite iMx6 с рабочей частотой 1 ГГц, объем встроенной памяти составляет 8 ГБ, чего по мнению производителя достаточно для хранения 6000 книг. Время автономной работы от полного заряда аккумулятора на 1500 мА исчисляется неделями. Габариты ридера составляют 129x172x8,9 мм, вес — 210 грамм. Фирменная защита HZO Protection по стандарту IPX8 подразумевает, что Kobo Aura H2O сможет без проблем находиться на протяжении 60 минут на глубине до 2 метров.

Ридер поддерживает форматы электронных книг EPUB, EPUB3, PDF и MOBI, для которых может отобразить текст в 11 различных вариантах шрифта и 50 размерах шрифта, читатель также сможет дополнительно настроить плотность и четкость символов. Также Kobo Aura H2O способен распознать изображения (JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF), документы (TXT, HTML, XHTML, RTF) и комиксы (CBZ, CBR). Во время чтения доступны подчеркивания, закладки, цитаты, словари и другие привычные для пользователей современных ридеров функции, включая рекомендации и статистику, а также возможность выложить понравившиеся цитаты на Facebook.

Напомним, что ридер Kobo Aura H2O поступит в продажу на рынки США ($179), Канады (199 CAD), Великобритании (£149) и отдельных стран Европы (€179) уже 22 мая, остальные страны добавятся к этому списку позже. О планах продажи ридера в Украине никаких данных нет, так что при желании приобрести водозащищенный ридер следует обратиться к помощи зарубежных магазинов.

Кстати, по предзаказу на американском сайте Kobo Aura H2O можно приобрести еще дешевле — за $159, а фирменный чехол обойдется в $39.

Источник: Kobo