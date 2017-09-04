«Когда руль умнее водителя»: Jaguar придумал концепт съемного руля Sayer со встроенным искусственным интеллектом

Потенциальное отсутствие руля в автомобилях будущего не мешает автопроизводителям разрабатывать концепты этого органа управления. В Jaguar решили, что полностью отказываться от «баранки» еще рано и предложили сделать ее… умной, оснастив системой искусственного интеллекта и дав имя Sayer в честь легендарного конструктора Малколма Сайера.

Разработчики отталкивались от того, что автомобили будущего будут в большинстве своем «общественными», работая по схеме каршеринга. Соответственно, умный руль Jaguar Sayer можно будет принести с собой в вызванное «такси» и установить на привычное место, после чего руль поделится с автомобилем предпочтениями своего пользователя, персонифицировав (настройки кресла, стиль управления, кондиционер, мультимедия, навигация, адресная книга, список дел и т.п.) средство передвижения под конкретного человека.

Во время поездки руль будет выполнять роль цифрового ассистента водителя, указывая на необходимость перейти на ручное/автоматическое управление, напоминая о назначенных встречах и указывая оптимальный маршрут. Между поездками Jaguar Sayer можно будет использовать для вызова каршерингового автомобиля по нужному адресу и отслеживания его прибытия, а также других привычных автомобильных занятий.

P.S. Со своей стороны отметим, что все те операции, которые потенциально сможет выполнять Sayer, вполне можно возложить на смартфон, который намного более универсальнее и удобнее в эксплуатации. Легко представить, как клиент такси будущего связывает свой смартфон с умным автомобилем по беспроводному каналу, не вынимая его из кармана, а вот представить себе человека, который принимает звонок «на руль» и пытается говорить с его помощью «по телефону» заметно сложнее.

Источник: Engadget