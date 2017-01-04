Kolibree создала умную зубную щётку Ara с «искусственным интеллектом»

Компания Kolibree продемонстрировала на выставке CES 2017 новую электрическую зубную щётку Ara, оснащённую системой«искусственным интеллектом».

Устройство содержит несколько сенсоров, которые анализируют особенности использования зубной щётки: длительность и частоту использования, какие участки ротовой полости обрабатываются. Накопленные данные затем обрабатываются при помощи запатентованных алгоритмов глубокого обучения. После этого пользователю предлагаются рекомендации относительно того, как можно улучшить уход за зубами.

Это ещё не всё. Чтобы чистить зубы было не очень скучно, зубная щётка Kolibree Ara дополнена мобильными играми. Таким образом, пользователь может эффективно чистить зубы с учётом последних рекомендаций, полученных от щётки, и одновременно играть на смартфоне. Возможно, такой подход позволит выработать у детей полезную привычку достаточно долго и основательно чистить зубы.

Умная зубная щётка Kolibree Ara уже доступна для предварительного заказа по временной льготной цене $80. Старт продаж запланирован на март этого года, а розничная цена составит уже $130.

Источник: The Verge