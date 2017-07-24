Команда Gambit Esports с украинцем во главе выиграла турнир PGL Major Krakow по CS:GO, получив $500 тыс. из общего призового фонда в $1 млн

В минувшее воскресенье, 23 июля, в польском Кракове прошел финал PGL киберспортивного турнира Major Krakow по сетевому шутеру Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). «Золото» чемпионата и главный приз в размере $500 тыс. одержала команда Gambit Esports в составе пяти человек, включая украинца Даниила Тесленко (капитан), больше известного под ником Zeus. Ранее Тесленко играл в составе команды Natus Vincere, которая также принимала участие в турнире.

Под чутким руководством Zeus команда Gambit Esports с итоговым счетом 2:1 (4:16 @ de_cobblestone; 16;11 @ de_train; 16:10 @ de_inferno) обыграла бразильский коллектив Immortals, который в свою очередь стал серебряным призером и получил $150 тыс.

Отметим, что нынешний титул Major-чемпионов стал первым для Gambit Esports, основанной в 2016 году. За весь турнир Gambit Esports претерпела поражение лишь дважды: на одной из карт команда уступила соперникам из Astralis, а второе поражение ей нанес серебряный призер чемпионата.

В то же время упомянутая Natus Vincere стремительно теряет форму. На PGL Major Krakow команда не сумела даже выйти из группы. А 27 июня команда Na`Vi по Dota 2 проиграла команде Vega Squadron в рамках групповой стадии закрытой квалификации и не попала в четверку лидеров. Впервые представители украинского киберспортивного клуба, несмотря на чемпионский титул, не поедут на главный мировой турнир по Dota 2 – The International 2017.

Напоследок отметим, что PGL Major Krakow 2017 проходил с 16 по 23 июля, общий призовой фонд турнира составил приличные $1 млн.

Источник: ain