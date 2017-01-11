Команду разработчиков системы автопилота Tesla возглавил ветеран Apple Крис Латтнер

Судя по всему, между Apple и Tesla Motors вовсю идет война за талантливых специалистов. В настоящее время компания Илона Маска наняла Криса Латтнера, уже бывшего руководителя подразделения Developer Tools Department в Apple. В компании Tesla Motors Латтнер стал вице-президентом в подразделении, занимающемся разработкой ПО для небезызвестной функции Tesla Autopilot, которая в конце прошлого года предсказала аварию на автобане в Нидерландах. Бывший ветеран Apple возглавит команду разработчиков Tesla Autopilot и, как ожидают в самой компании, «ускорит наступление будущего с полноценными технологиями автономного вождения».

В Apple Крис Латтнер проработал около 11 лет, в основном на руководящих должностях. Он курировал разработку языка программирования Swift, который уже больше года является открытым проектом, принимал участие в среды разработки Xcode и работал над компиляторами для CPU/GPU. И это не считая множества других, менее значимых, инструментов, к которым касалась рука Латтнера.

Джинна Хусейн, ранее временно назначенный исполняющим обязанности вице-президента Tesla Motors по автопилоту, полностью вернется к своей основной работе в SpaceX, где он занимает должность вице-президента по программному обеспечению. В пресс-службе Tesla Motors также подтвердили, что Стерлинг Андерсон, ранее руководивший проектами этого направления, больше не работает в компании.

Источник: Tesla и The Verge