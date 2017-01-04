Компактные компьютеры Intel NUC получили новые процессоры, интерфейсы и обновлённый дизайн

Одновременно с новыми настольными процессорами Kaby Lake компания Intel представила и обновлённые компьютеры NUC, которые получили чипы седьмого поколения.

Всего было представлено 5 новых моделей компактных компьютеров NUC. Две новинки содержат чипы Core i3, в двух устройствах применяются процессоры Core i5 и ещё одна система основана на Core i7. Также следует отметить, что новинки представлены в двух вариантах корпуса. Более компактный корпус предназначен для установки твердотельного накопителя с интерфейсом PCI Express. В то же время в более крупном корпусе имеется место для установки 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA. Ещё одним новшеством в NUC стало использование порта USB-C Thunderbolt 3. Несмотря на компактные размеры, в компьютерах Intel NUC имеется достаточное количество интерфейсных разъёмов: четыре порта USB 3.0, сетевой порт Ethernet, видеовыход HDMI, комбинированный звуковой разъём для подключения наушников и микрофона, кард-ридер microSD.

Информация о сроках начала продаж и цене обновлённых компьютеров Intel NUC пока не сообщается.

Источник: Engadget