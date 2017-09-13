Компактный суперзум Sony Cyber-shot RX10 IV позволяет снимать со скоростью до 24 к/с, но стоит немалых денег

Компания Sony только что представила значимое дополнение к своей линейке компактных суперзумов – очень недешевую модель RX10 IV. Камера оценена в нескромные $1700.

В новинке используется несменный стабилизированный объектив Zeiss Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-F4, охватывающий диапазон ЭФР 24-600 мм (25х) при максимальной диафрагме F/2,4-F/4, который она унаследовала у представленной в прошлом году модели Cyber-shot RX10 III. Основное отличие здесь кроется внутри и заключается в впечатляющих скоростях съемки, которыми в первую очередь знамениты другие представители этого семейства камер Sony.

По сути, новая Sony RX10 IV предлагает те же характеристики, что и Sony Cyber-shot RX100 V, только в ином форм-факторе. Здесь установлен такой же датчик изображения Exmor RS CMOS с обратной засветкой. Оптический формата датчика — 1 дюйм (размеры активной области — 13,2 x 8,8 мм), разрешение — 20,1 Мп. Обработкой данных занят сверхбыстрый процессор Bionz X, позволяющий снимать со скоростью до 24 кадров в секунду со следящей фокусировкой и замером экспозиции. При этом большой буфер дает возможность делать подряд до 249 снимков. Это огромное улучшение, если сравнивать с Cyber-shot RX10 III и ее скромными 14 к/с (до 5 к/с при следящей фокусировке).

Использование более крупного форм-фактора подразумевает и другие очевидные преимущества над RX100, помимо впечатляющих возможностей оптического увеличения. В частности, камера получила 315-точечную систему фазовой фокусировки, которая, как заверяет производитель, позволяет фокусироваться всего за 0,03 с. Размещенный на тыльной стороне ЖК-дисплей размером 3 дюйма и разрешением 1,44 млн точек в случае RX10 IV является сенсорным – впервые в линейке камер RX. Кроме того, в оснащение новинки входит электронный видоискатель OLED разрешением 2,35 млн точек.

Что касается возможности по части съемки видео, они у RX10 IV находятся на уровне других представителей линейки RX. Так, камера способна снимать видео 4K с частотой до 30 к/с, а ценой уменьшения разрешения можно повысить частоту вплоть до 960 к/с, что при воспроизведении получить эффект замедления движения. Из остального можно отметить поддержку S-Log3 / S-Gamut3, которые обеспечивают широкий динамический диапазон и популярны у энтузиастов видеосъемки.

Суперзумы –это не для каждого, но для людей, которые хотят что-то более стоящее, чем компакт RX100 и при этом не заморачиваться со сменой объективов, новая RX10 IV может стать идеальным вариантом. Да, цена немного завышена, как для RX10, но Sony поступила достаточно хитро грамотно, наделив новинку теми же впечатляющими возможностями скоростной съемки, что есть у других значимых моделей. Сыграет ли эта ставка, покажет время. В продажу компактная камера Sony Cyber-shot RX10 IV поступит в октябре этого года.

Источник: The Verge