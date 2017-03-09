Компании Airbus и Italdesign представили концепт модульного электромобиля Pop.Up, способного ездить или летать

Каждый житель крупного города, стоя в пробке, наверняка мечтал о том, чтобы его машина умела не только ездить, но и летать. И похоже, что данная мечта вполне сможет воплотиться в реальность, ведь за реализацию подобной концепции взялся не очередной китайский стартап, а серьезная компания с солидным багажом знаний о летающем транспорте (Airbus) в содружестве с итальянскими «богами дизайна» (Italdesign). В рамках Женевского автосалона они представили концепт гибридного электрического средства передвижения Pop.Up, способного ездить и летать, правда не одновременно.

Итак, основой гибрида Pop.Up выступает двухместная капсула, выполненная из карбона и обладающая габаритами в 2,6 м длины при 1,4 м ширины и 1,5 м высоты. Капусулу можно дополнить восьмивинтовым модулем для полетов или четырехколесной тележкой для передвижения по дорогам, причем каждый из трех составляющих располагает собственным набором аккумуляторов.

Интересно, что выбор конкретного модуля осуществляет мобильное приложение Pop.Up, которое анализирует информацию о запланированной поездке и определяет наиболее подходящий способ передвижения, основываясь на данных о времени, затратах на путешествие, трафике и т.д. Модули для поездок по дорогам или полетов самостоятельно прибывают к капсуле с пассажирами и устанавливаются, а неиспользуемая в данный момент часть автоматически отправляется на зарядную станцию, где ожидает вызова от очередной капсулы.

Воздушный модуль Pop.Up представляет собой типичную для квадрокоптеров схему с восемью винтами, вращающимися в противоположные стороны в четырех консолях. В воздушном режиме взлет и посадка осуществляются вертикально, максимальная дальность полета составляет порядка 100 километров, при этом силовая установка на 136 кВт (17 кВт на каждый из 8 электромоторов) позволяет набирать скорость до 100 км/ч. Емкость батарей в воздушном модуле составляет 70 кВтч, время на зарядку — 15 минут, взлетная масса — 600 кг.

«Тележка» для передвижения по земле оснащена электрической силовой установкой на 60 кВт, приводящей в движение пару задних колес. Максимальная скорость движения составляет те же 100 км/ч, а дальность пробега — 130 км при емкости батарей 15 кВтч.

Компании Airbus и Italdesign не сообщили конкретные сроки выводы данного решения на рынок, но в любом случае концепт Pop.Up заслуживает самого пристального внимания.

Источник: Airbus