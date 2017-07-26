Компания ASUS представила в Украине новый ультракомпактный игровой компьютер ROG GR8 II с графикой GeForce GTX 1060 по цене от 31 тыс. грн

Компания ASUS представила новый ультракомпактный игровой компьютер ROG GR8 II, который помещается в корпус объемом всего 4 литра и при этом обладает функциональностью и производительностью полноценного геймерского ПК.

По данным производителя, на сегодняшний день ASUS ROG GR8 II является самым компактным игровым компьютером с поддержкой систем виртуальной реальности и оснащен самой мощной графикой в своем классе — видеокартой GeForce GTX 1060. За быстродействие системы также отвечают процессор Intel Core i7 седьмого поколения на базе микроархитектуры Kaby Lake и оперативная память стандарта DDR4 объемом до 32 ГБ. В зависимости от своих требований владелец ROG GR8 II может установить твердотельный накопитель с интерфейсом M.2 PCI Express или SATA и 2,5-дюймовый жесткий диск (корпус оборудован сдвижной крышкой для легкого доступа к отсекам).

Два встроенных порта HDMI 2.0 позволяют одновременно подключать к GR8 II шлем виртуальной реальности (в том числе Oculus Rift) и внешний дисплей с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 точек при 60 кадров в секунду) и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC.

Также он обладает целым рядом инструментов, разработанных специально для геймеров: сетевым контроллером Intel Gigabit Ethernet, аудиосистемой SupremeFX, утилитой для настройки параметров звучания Sonic Studio III, технологией для визуализации источников звука Sonic Radar III и функцией для оптимизации параметров сети GameFirst IV. ROG GR8 II также поддерживает систему светодиодной подсветки Aura Sync RGB, которая обладает 12 режимами синхронизации и работает с совместимыми устройствами со встроенной подсветкой Aura RGB.

ASUS ROGGR8 II также оборудован специальной системой охлаждения с медными тепловыми трубками и двойными вентиляторами, которые направляют теплый воздух от процессора и видеокарты для эффективного охлаждения, что гарантирует стабильную работу даже при длительных нагрузках. В режиме «stand-by» ROG GR8 II потребляет менее 30 Вт, а уровень шума составляет при этом всего 23 дБ, что на 24% тише по сравнению с обычными настольными компьютерами.

Отметим, что ASUS ROG GR8 II уже доступен в продаже в следующих конфигурациях:

Процессор Intel® Core™ i5-7400, видеокарта GeForce® GTX 1060, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ, жесткий диск емкостью 1 ТБ, операционная система Windows 10 или DOS по цене от 31 200 грн ;

; Процессор Intel® Core™ i7-7700, видеокарта GeForce® GTX 1060, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ, жесткий диск емкостью 1 ТБ, операционная система Windows 10 или DOS по цене от 39 299 грн.

Технические характеристики ASUS ROG GR8 II:

Процессор Intel® Core™ i7-7700/i5-7400 7-поколения для настольного ПК (65 Вт) ОС Windows 10 / без операционной системы Чипсет Intel® H110 Видеокарта ASUS NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (с поддержкой VR) ОЗУ DDR4 емкостью до 32 ГБ, 2 x SO-DIMM Накопители 1 x 2,5″ SATA 6 Гбит/с, 7200 об/мин, SSD/HDD до 1 ТБ 1 x M.2 SSD до 512 ГБ Беспроводные интерфейсы Intel Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® 4.2 Сетевой контроллер Intel® Gigabit Ethernet Интерфейсы Фронтальные разъемы: 1 выход для наушников 1 выход для микрофона 2 x USB 3.0 (один с поддержкой технологии USB Charger) Тыловые разъемы: 1 x линейный выход 1 x оптический выход S/PDIF 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 с поддержкой технологии G-SYNC 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Type C 1 x USB 3.1 Type A 1 x RJ45 LAN 1 x 19 В пост. тока 1 x замок Kensington Сетевой адаптер DC 19,5 В, 11,8 А, сетевой адаптер 230 Вт Размеры 88 x 299 x 281,3 мм Масса 4 кг

Источник: ASUS