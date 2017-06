Компания Элона Маска проложила первый участок тоннеля под Лос-Анджелесом

Элон Маск заявил, что компания The Boring Company начала прокладку тоннеля под Лос-Анджелесом при помощи специальной машины Godot. Первая секция тоннеля уже проложена. До сегодняшнего дня оставалось неясным, сколько времени потребуется Маску, чтобы убедить городские власти одобрить начало строительства его экспериментальной подземной транспортной системы.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.

— Elon Musk (@elonmusk) 28 июня 2017 г.